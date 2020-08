Covid, giovani a rischio, serve una comunicazione ad hoc

Giovani e Covid, una correlazione che va tenuta attentamente sotto controllo, stando agli ultimi dati diffusi dall'Ordine mondiale della Sanità.

“Anche in Friuli Venezia Giulia la situazione dei contagi del Covid-19 si sta evolvendo come già preannunciato a luglio dall’OMS - spiega il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra Fvg -: in base al Report dell’Istituto superiore della Sanità, negli ultimi 30 giorni il 12% dei contagiati in FVG ha meno di 18 anni, il 48% ne ha tra i 19 e i 50. Sempre in base a questo report da 58,2 anni d'inizio maggio siamo arrivati in Fvg ad una media di 43,9 anni con un blitz sotto quaranta - a 39,7 anni - nella settimana tra il 29 giugno e il 5 luglio".



“Proprio per questo in sede di assestamento di Bilancio - prosegue Honsell -, avevo personalmente depositato un ordine del giorno, poi approvato, con l’impegno da parte della Giunta e dell’Assessore Riccardi a valutare la realizzazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della trasmissione del Covid-19 orientato ai giovani, in una prospettiva di coinvolgimento attivo nella prevenzione e nella gestione della propria salute, valorizzando comportamenti virtuosi e legati alla responsabilizzazione, con la finalità di evitare anche in regione un rinfocolarsi dell’emergenza pandemica. Speriamo che quest’ordine del giorno non rimanga nel dimenticatoio e vengano prese al più presto delle decisioni in questo senso da parte delle istituzioni e delle autorità sanitarie.”