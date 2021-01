Covid, i governatori della Lega chiedono di rivedere i parametri

Dopo il caso Lombardia e le accuse incrociate tra Governo e Regione sull'errata trasmissione dei dati che ha portato il territorio prima in zona rossa e poi in arancione, arriva la dura presa di posizione dei Presidenti della Lega.

Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Christian Solinas (Sardegna), Nino Spirlì (Calabria), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto) rinnovano "la richiesta di una revisione immediata delle procedure" per determinare il colore delle Regione in modo da "affrontare con serenità maggiore una grave situazione".

"Il Governo non può a ogni problema esimersi da responsabilità e incolpare le regioni", denunciano i presidenti del Carroccio. "Il sistema può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sull'economia, come nel caso della Lombardia, quindi è necessario il massimo rigore nell'analisi dei dati".

Da qui la richiesta di una revisione. "Ci aspettiamo da Conte e Speranza un atto di realismo e maturità nei confronti dei cittadini e delle istituzioni. Il clima degli insulti - proseguono - non fa bene a nessuno. Ribadiamo la volontà di una leale collaborazione su tutti i temi, dai vaccini alle misure per contrastare la diffusione del virus, ma ci aspettiamo dall'Esecutivo lo stesso spirito e volontà per il bene del Paese e di tutti i cittadini".

Non si fanno attendere le critiche dal Pd Fvg. "In una situazione di forte difficoltà del sistema sanitario regionale, che emerge anche dalle dichiarazioni odierne del capo della task force Covid regionale Fabio Barbone, le barricate contro il Governo non aiutano nessuno e sono ancora più dannose per l'intero sistema se servono solo a creare un fronte di dissenso politico utile solo alla propaganda della Lega. Anziché dedicarsi ai conflitti politico-istituzionali, Fedriga pensi a gestire una possibile terza ondata covid, frutto di scelte non fatte nei mesi precedenti". Commenta così il capogruppo del Pd, Diego Moretti, la richiesta al Governo dei presidenti leghisti delle Regioni Lombardia, Veneto e Fvg di una “revisione immediata delle procedure che determinano l'inserimento di una regione nelle varie fasce di rischio, gialla-arancione-rossa”.

"La collaborazione che Fedriga predica a ogni diretta Facebook è solo una facciata. In realtà coglie ogni occasione per scaricare sul Governo le sue mancanze che hanno fatto precipitare il Fvg tra le peggiori regioni in Italia per mortalità, ricoveri e un'alta incidenza dei contagi. È assurdo invocare nuove procedure per affrontare con serenità maggiore una grave situazione, quando Fedriga e i suoi colleghi leghisti sono i primi a minare le basi dei rapporti tra istituzioni".