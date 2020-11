Covid, il Fvg studia nuove misure con Veneto ed Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna sono al lavoro per definire assieme nuove misure di contenimento. Lo ha spiegato il governatore Massimiliano Fedriga, ospite a Carta Bianca su Rai3. "Già nella nottata di lunedì - ha detto il Presidente - c'è stata un'interlocuzione con il Governo. Mi sono confrontato con il ministro Speranza e, al momento, per il Fvg non c'è l'ipotesi di un passaggio alla zona arancione".

"Rispetto ai 21 parametri considerati per l'assegnazione del 'colore', noi, come il Veneto e l'Emilia-Romagna stiamo tenendo grazie all'organizzazione sanitaria. La situazione è difficile, ma è stato fatto un enorme lavoro, grazie anche al personale in prima linea".

"Sappiamo, però, che il nostro indicatore Rt è alto, sopra l'1,5, e questo significa che il virus è molto diffuso e c'è una grande circolazione. Quindi, se superassimo uno degli altri parametri non rischiamo di diventare area arancione, passeremmo direttamente in zona rossa", prosegue Fedriga.

"Per questo domani (mercoledì, ndr) abbiamo già fissato un confronto con i Presidenti Bonaccini e Zaia per definire assieme misure che permettano una mitagazione degli assembramenti, toccando il meno possibile la parte economica. Io non sono preoccupato di fare scelte difficili, ma voglio prendere decisioni che servano davvero per contenere la pandemia. Non possiamo far pagare il prezzo a qualche categoria".

"Le sanità hanno tenuto grazie a sistemi regionali particolarmente organizzati", ha poi aggiunto Fedriga. "E mi permetto di ricordare che la sanità della Regione che ho l'onore di governare è tra le prime a livello nazionale. Non possiamo, però, dimenticare che negli ultimi decenni ci sono stati pesanti tagli e non si è investito nelle specializzazioni. Il risultato è che i professionisti non si trovano e si fa fatica anche ad assumere infermieri".

"Dobbiamo pensare che c'è un modello importante, quello dell'ospedale, ma serve anche l'assistenza territoriale. Non ci sono solo le Usca, che noi stiamo impiegando in particolare nelle case di riposo, ma è fondamentale l'impegno dei medici di base. Per garantire la tenuta del sistema dobbiamo far sì che ci sia la presa in carico completa dei pazienti Covid che non richiedono ospedalizzazione. Noi ci stiamo attivando per dare a tutti un tablet, che consentiranno di poter monitorare la situazione da casa", conclude Fedriga.