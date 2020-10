Covid, in Campania, Lazio e Lombardia torna l'autocertificazione

Nelle tre regioni che hanno definito misure più restrittive rispetto al Dpcm nazionale del 18 ottobre per contenere la pandemia - Campania, Lazio e Lombardia - sono tornati in vigore i modelli di autocertificazione, uno dei documenti che, durante il lockdown, ha rappresentato un vero e proprio 'incubo' per molti cittadini, complice anche il costante aggiornamento, in base ai nuovi decreti.

Il modello è online sul sito del Ministero dell'Interno; andrà esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti in quei territori. L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.