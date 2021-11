Covid in Fvg, a Trieste raddoppiati i casi. Stop alle manifestazioni in piazza Unità

A Trieste, conferenza stampa indetta per fare il punto della situazione Covid, alla luce dell'aumento dei contagi che sta interessando, in particolare, l'area giuliana. E la Regione intende correre ai ripari. Allo studio misure per tutelare la salute collettiva, a cominciare dall'obbligo di mascherina e distanziamento durante le manifestazioni. Le ordinanze saranno messe a punto tra oggi e domani, con i Prefetti e i sindaci dei quattro capoluoghi.

Ad aprire l'incontro il governatore Massimiliano Fedriga - presente assieme al vice Riccardo Riccardi, al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e al Prefetto Valerio Valenti - che ha subito ceduto la parola al professor Fabio Barbone, coordinatore della task force Covid regionale.

"Stiamo assistendo a un progressivo aumento di nuovi casi e del tasso d'incidenza. Nell'ultima settimana - ha detto ancora Barbone - c'è stato un ulteriore aggravamento della situazione, con l'incidenza Fvg salita a 128 su 100mila abitanti. C'è stato un raddoppio dei positivi sui tamponi svolti nell'ultima settimana rispetto alla precedente. Il dato di questa mattina mostra a oggi il superamento soglia del 10% terapie intensive (18 ricoveri), mentre siamo ancora lontani dalla soglia dei ricoveri negli altri reparti, fissata al 15%".

"C'è particolare preoccupazione a Trieste. Nell'ultima settimana, l'ex provincia ha evidenziato 801 nuovi casi (raddoppiati rispetto ai 398 della settimana precedente), con un aumento esponenziale. La crescita è più contenuta a Udine e Pordenone, mediana Gorizia".

"Abbiamo contezza di 93 contagi tra manifestanti 'no Green Pass', ovvero di persone che hanno dichiarato di aver partecipato o di essere contatti diretti. Si tratta del focolaio più importante della regione. Dalle evidenze sono tutti non vaccinati, che hanno manifestato senza mascherina e senza rispetto del distanziamento. Il mio invito, quindi, è quello a vaccinarsi, ma anche di mantenere prudenza, distanziamento, mascherina e lavaggio delle mani".

In merito alle vaccinazioni, "la copertura regionale è di alcuni punti inferiore al dato nazionale; per Trieste la percentuale scende di 5 punti rispetto a quella del Fvg. La minor copertura - prosegue ancora Barbone - si registra nella fascia 40-70 anni. E' bassa tra i 12 e i 15 anni, mentre è a livello della media nazionale tra i 20-40 anni. Guardando agli Over 50 non vaccinati, a Trieste sono oltre 70mila. Il vaccino ha dimostrato una copertura elevata per l'incidenza e ancora superiore per il rischio ricoveri (95%), ma negli ultimi mesi tra anziani e operatori sanitari (i primi a essere vaccinati, ndr) l'efficacia si è ridotta. Ci sono fattori noti di rischio, che sono eliminabili. E la variabile tempo è fondamentale, specie a Trieste".

Parola, quindi, a Gianna Zamaro (direzione centrale salute Fvg) che ha analizzato l'impatto del Covid sul servizio sanitario. Finora non c'è stata la necessità di ridurre le prestazioni, ma la situazione è in costante evoluzione. In merito alle prenotazioni, "sono ancora tiepide per la terza dose, quindi c'è l'invito a fare il richiamo".

Un appello, quello a sollecitare l'adesione alla terza dose, raccolto anche dal vicegovernatore Riccardi, che è partito dall'analisi del contesto nazionale ed Europeo, con l'impatto della mobilità transfrontaliera sui casi.

"Rispetto alla prima fase, c'è una percentuale alta di popolazione che non collabora al tracciamento, ovvero non dichiara dove ha contratto il virus", ha evidenziato Riccardi, parlando poi della 'tempesta perfetta' rispetto alle manifestazioni no Green Pass, con dati potenzialmente ancora più alti di contagi, stante la presenza in città di molte persone in arrivo da fuori regione, che sfuggono al tracciamento Fvg.

Parola, quindi, al Prefetto Valenti. "I vari interventi che mi hanno preceduto mettono in chiara evidenza come cortei e manifestazioni delle scorse settimane abbiano inciso sull'aumento dei contagi. La mia presenza qui vuole ribabire l'importanza della prevenzione. L'ordine pubblico è una materia da maneggiare con cura. Abbiamo atteso qualche giorno per poter tradurre le azioni alla luce di un riscontro oggettivo dei dati".

"Al termine di questo incontro, ci riuniremo come Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre domani ci ritroveremo anche con gli altri Prefetti e sindaci del Fvg per coordinare a livello regionale l'azione amministrativa".

"Dobbiamo garantire il diritto alla salute e quello a manifestare, ma è chiaro che per me il primo prevale. Dobbiamo, quindi, condizionare la libertà di manifestare alla luce delle evidenze scientifiche che oggi abbiamo. Non è un'operazione semplice. Il punto non è manifestare in forma dinamica o statica, ma occorre prevedere provvedimenti che anticipino gli obblighi che scattano con la zona gialla, ovvero distanziamento e uso della mascherina. Per chi si ostina a voler sfidare il virus e a rischiare di ammalarsi, abbiamo il dovere d'imporre delle regole", continua Valenti. "Stiamo ragionando e mettendo assieme le migliori competenze in ambito giuridico. Riteniamo che questo debba avvenire tramite ordinanze dei sindaci, che ci consentono anche d'ipotizzare sanzioni gravose per gli organizzatori di manifestazioni che non rispettano distanziamento e uso della mascherina".





In conclusione, Valenti ha annunciato che a breve firmerà un provvedimento che temporaneamente vieterà le manifestazioni in piazza Unità. "Abbiamo tollerato, anche per ordine pubblico, gli assembramenti ma non è più possibile farlo. Concludo con un appello ai manifestanti che si ostinano a violare la libertà altrui: siete liberi di non vaccinarvi, ma lasciate vivere gli altri".





"Quanto visto nelle ultime settimane ha dato una brutta immagine della città" , ha poi detto il sindaco Dipiazza, ricordando quanto visto nelle ultime settimane a Trieste. "I risultati li vediamo adesso. Da oggi massima severità: si può manifestare, ma senza creare problemi alla città e agli altri cittadini".





"Vogliamo far vedere con chiarezza l'alleanza tra Istituzioni e cittadini", ha poi concluso Fedriga. "Grazie alla petizione lanciata da Gialuz e Benussi che ora firmerò perchè il Fvg e Trieste sono altro da questo mondo non scientifico. Qui non parliamo di Green Pass o no Green Pass, qui parliamo della necessità di vaccinarsi. Dobbiamo dire con chiarezza e con i numeri della scienza come stanno le cose. Nessun vaccino dà una copertura del cento per cento: quindi, li eliminiano tutti perchè ce lo spiega qualcuno che ha preso la laurea in epidemiologia su Facebook? I vaccini riducono fortemente i rischi. Agli squadristi da tastiera rispondo che io la verità la dico a testa alta e con forza. E' il momento di dire con chiarezza basta idiozie. Il vaccino c'è, funziona, ha pochissimi effetti collaterali. Non accetto che la salute pubblica venga offuscata da un'ideologia folle", tuona Fedriga.

"Serve rispetto del personale sanitario, di chi si è visto rimandare lo screening oncologico, delle attività che hanno chiuso durante la pandemia e di lavoratori che hanno rischiato di perdere lo stipendio. Non racconto l'opinione di Fedriga ma quella della comunità scientifica internazionale. Basta raccontare stupidaggini! Questo vaccino non è sperimentale. Ha superato tutte le fasi di controllo. In una pandemia le idiozie non devono trovare spazio".

"Non ci sto a queste pagliacciate: lancio un appello a tutte le persone di buon senso. Iniziamo ad alzare la voce e a farci sentire, a far vedere che il Fvg e Trieste sono fatti di persone che si sono sacrificate e si sanno mettere a disposizione gli uni degli altri. La Regione farà sentire con forza la propria voce. Io ho paura che ricominci a correre la pandemia, non di quattro scemi che su internet minacciano e diffondono fake news. Stiamo facendo questa battaglia del vaccino per evitare di tornare a chiudere o di limitare le libertà", ha poi aggiunto Fedriga, firmando in diretta la petizione.