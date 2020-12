Covid, invito ai sindaci a sollecitare il rispetto regole

"Il Friuli Venezia Giulia è in zona gialla ma questo non è il segnale che deve autorizzarci ad allentare le misure di prevenzione: siamo consapevoli che abbiamo alle spalle lunghi mesi di restrizioni e il periodo natalizio è per antonomasia il tempo della 'vicinanza', ma per salvaguardare l'economia oltre che la salute di tutti è necessario continuare a rispettare le indicazioni, non perché previste da in ordinanza o dpcm ma perché servono a non aggravare una situazione già difficile rischiando di portarci in zona rossa a gennaio: per tali ragioni l'invito che rivolgo ai sindaci della regione è di dare disposizioni alle polizie locali affinché prestino la massima attenzione nel far rispettare le norme anti Covid". Lo afferma l'assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti.

"Non vanifichiamo gli sforzi fatti con un 'liberi tutti' in zona gialla, perché il virus circola ancora", conclude l'assessore.