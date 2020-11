Covid, Italia suddivisa in aree sulla base del rischio

Mentre prosegue il confronto tra Governo – con i ministri Boccia e Speranza - e Regioni, il premier Giuseppe Conte ha presentato le prossime misure alla Camera.

In sostanza, il prossimo Dpcm (che sarà firmato domani), vedrà una suddivisione del Paese per consentire interventi mirati sulla base dei dati territoriali. “Agiamo in base alla logica della massima precauzione e prudenza, per adottare una più stringente strategia di mitigazione”, ha detto Conte. “Le scelte vanno modulate alla luce dei dati, ovvero in base alla circolazione de virus e alla tenuta sanitaria. Cambiamo strategia rispetto alla prima fase perché oggi abbiamo a disposizione un sistema di monitoraggio e una struttura di prevenzione accurati. Ragionare solo con misure nazionali rischierebbe quindi d’imporre misure troppe severe ad alcune zone o troppo blande per altre”.

Il Paese, quindi, “sarà suddiviso in tre aree in base agli scenari di rischio”, spiega ancora Conte, “che tengono conto delle valutazioni di Iss e Consiglio superiore di sanità, basate su 21 parametri (tra i quali il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai, l’occupazione dei posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità). Si tratta di un sistema, quindi, molto articolato”.

“In base allo scenario, quindi, sono previste misure via via più restrittive che saranno adottate con ordinanza del Ministro della salute. Prevediamo, poi, alcune misure valide per l’intero territorio nazionale”, prosegue Conte. “Pensiamo alla chiusura festiva e prefestiva dei centri commerciali (esclusi supermercati, parafarmacie, tabacchi ed edicole), alla chiusura dei corner per le scommesse ovunque collocati. Chiuderanno anche musei e mostre e indicheremo una riduzione al 50% della capienza dei mezzi pubblici locali”.

“Ci saranno poi limiti agli spostamenti da e verso le Regioni con elevati coefficienti di rischio e limiti alla circolazione delle persone (possibile quindi un ‘coprifuoco serale’, probabilmente dalle 21 – ma l’orario è ancora in fase di definizione). Infine, prevediamo la possibilità per le scuole secondarie di didattica a distanza al 100%”.

Prima di entrare nel merito delle misure, Conte ha ribadito la sua apertura alla minoranza, sottolineando che resta valido “l’invito ai leader delle forze d’opposizione per un tavolo di confronto con il Governo”.

“La pandemia corre inesorabilmente in tutto il Continente. A livello nazionale, 11 Regioni sono già in una situazione di rischio elevato e altre otto a rischio medio (tra le quali il Fvg, ndr) nell’arco di un mese potrebbero trovarsi nella stessa condizione. L’Rt a livello nazionale è all’1,7 ed è prossimo all’1,5 in poche regioni. In altre il dato è ben superiore alla media nazionale con prospettive di superamento della soglia critica dell’occupazione delle aree mediche. Questo quadro, ovviamente, non tiene conto delle misure introdotte nel Dpcm del 25 ottobre”.

In conclusione, Conte ha rinnovato l'appello a tutte le forze politiche alla massima coesione.