Covid, l'Alto Adige diventa zona rossa

L'Alto Adige diventa zona rossa. "Questa settimana è stata difficile", scrive il Presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che nelle prossime ore firmerà l'ordinanza. Gli spostamenti tra i comuni saranno concessi solo per motivi di lavoro, salute, studio e urgenze inderogabili.. "Sfortunatamente, in questi ultimi sette giorni sono state circa 4000 le persone risultate positive al Coronavirus". I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.998 tamponi e registrato 781 nuovi casi positivi. 303 persone sono ricoverate, altre 39 in terapia intensiva; quattro i decessi.

"La pressione sugli ospedali e sui medici di base è in costante crescita. Questo drastico peggioramento della situazione epidemiologica ha reso necessario adottare pesanti misure restrittive, di cui purtroppo non tutti possono o vogliono capire la necessità. Posso comprendere la rabbia e la delusione da parte di molti cittadini, ma è proprio in questo difficile momento che dobbiamo restare uniti per superare la crisi".

"Sì, restare uniti attualmente significa evitare il contatto, mantenere le distanze, indossare la mascherina e rispettare le norme igieniche che tutti conosciamo. Restare uniti significa anche prendersi cura l’uno dell’altro, trattare l’altro con rispetto e proteggersi vicendevolmente. Restiamo uniti, ad esempio, anche aspettando che i nostri negozi riaprano per effettuare i nostri acquisti. Più saremo capaci di fare tutto ciò, più velocemente riusciremo a uscire da questa situazione. Facciamolo, ne vale la pena, per tutti", conclude Kompatscher.