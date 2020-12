Covid, l'appello di Fedriga: 'E' il momento di fare sacrifici'

Consueto punto della situazione Covid con il presidente Massimiliano Fedriga e il suo vice Riccardo Riccardi (qui la diretta).

"I dati sono in miglioramento, ma ancora estremamente elevati", esordisce il governatore. "Per questo l'ordinanza regionale punta proprio a evitare assembramenti. Faccio un appello a tutti a rispettare le regole del Dpcm e delle ordinanze: distanziamento, mascherina e igienizzazione. Se attuate in modo rigoroso, ridurremmo molto i contagi. Poi c'è un altro passaggio fondamentale, anche se è solo una raccomandazione: non andate a casa di altri nuclei familiari. E' proprio nelle abitazioni private che si diffonde il virus. Capisco che in casa propria una persona si senta al sicuro ed elimini il distanziamento. Ma con questo virus non è così".

"Con la prospettiva che nel giro di poche settimane inizieremo a distribuire il vaccino, dobbiamo stringere i denti per questo mese. La vaccinazione sarà un periodo fondamentale da affrontare in una situazione sostenibile. Adesso - prosegue Fedriga - reggiamo l'urto grazie ai sacrifici del personale sanitario e al fatto che siamo partiti con gli ospedali vuoti. Se la terza ondata ripartisse subito, non saremmo in grado di reggere l'urto".

"Siamo la regione che fa più tamponi. Lo scopo non è far vedere che ci sono pochi casi, ma scovare tutti i positivi. Non saranno feste come quelle che conoscevamo negli anni precedenti, ma questo sacrificio può preservare non solo la salute, ma anche economia e lavoro. Serve l'impegno e lo sforzo di tutti, è una battaglia di comunità, dove tutti si difendono a vicenda. Anche pochi che non rispettano le regole rischiano di fare gravi danni".

Proprio in merito all'avvio della campagna di vaccinazione anti-Covid, Fedriga sottolinea che "il Governo non metterà a disposizione per le prime dosi personale in più, quindi dovremo usare quello a disposizione, che è già carente. Questa settimana faremo una comunicazione per capire chi vorrà vaccinarsi, in modo che le aziende sanitarie forniscano dati il più possibile completi. E ci auguriamo ci sia un'adesione massiccia. Se proteggiamo ospedali e case di riposo, il 50% del lavoro è fatto. Io capisco i dubbi, ma dobbiamo fidarci delle indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie. Ogni medicina ha dei rischi, ma i pro sono estremamente superiori rispetto ai contro".

"Sono sorpreso dall'Ue che rispetto a Gran Bretagna, Canada e Usa si stanno muovendo con colpevole ritardo", ha poi detto il governatore. "Un mese in più dentro una pandemia come questa non è indifferente. Chiediamo dei chiarimenti: magari è la scelta giusta, ma va spiegata".

"Ci stiamo muovendo in modo massiccio anche per dare una risposta economica alla pandemia. E anche sul Recovery Found stiamo facendo un grandissimo lavoro con tutta la Giunta", ha detto Fedriga. "Siamo la Regione che ha dato le più grandi percentuali di ristori. L'utima tranche arriverà tra gennaio e febbraio. Ma sono consapevole che non basteranno. Non vanno a ripagare le ingenti perdite, ma speriamo possano garantire perlomeno la sopravvivenza delle attività".

Entrando nel merito dei dati, Riccardi ha sottolineato come “nel periodo dal 30 novembre al 6 dicembre, i tamponi positivi sul totale si riducono al 24,9% (erano il 27,7%). Attualmente l'indice Rt è allo 0,97 (in leggera crescita rispetto alla settimana precedente). A pesare è l'aumento dei focolai attivi, che sono 1.950 a fronte dei 1.856 della settimana precedente. I casi sono comunque in diminuzione (sono 3.030), ma a fronte di un numero di tamponi che è più del doppio della media nazionale”.

In merito alle misure per Natale, Fedriga sottolinea: “Dobbiamo muoverci con chiarezza. Prima di qualsiasi ordinanza, attendiamo di capire cosa intende fare il Governo. Ho sentito questa mattina il ministro Boccia e poi faremo un nuovo punto nel pomeriggio. Adesso serve tutto meno che confusione”.

"Sugli spostamenti tra comuni limitrofi, spero che ci sia coerenza nelle misure a livello nazionale. E' chiaro che tra Roma e Drenchia non si può fare un confronto. L'appello che faccio al Governo è che vengano messe in campo delle limitazioni eque, altrimenti la gente cercherà solo un modo per non applicarla", ha detto Fedriga, sottolineando come anche sulla necessità di evitare assembramenti la decisione di avviare il cashback di Natale non sia molto coerente.

“La pressione sugli ospedali è elevata, ma le aziende sono riuscite a rispondere alla domanda, grazie alle manovre interne, che hanno anche suscitato anche polemiche ma erano l'unico modo per garantire i ricoveri”, ha poi detto Riccardi rispondendo a una domanda.

In merito ai test rapidi (comunicati negli ultimi giorni), Riccardi ha ribadito che è intenzione della Regione utilizzarli il più possibile. Sulla comunicazione dei dati, Fedriga ha poi sottolineato che servirà qualche giorno per ottimizzare il flusso delle informazioni.