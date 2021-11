Covid, l'Austria vara il 'lockdown' per i non vaccinati

L'Austria manda in lockdown i non vaccinati. Da lunedì 8 novembre chi non è immunizzato non potrà più accedere a ristoranti, movida, hotel, sport, eventi culturali e sarà escluso da iniziative di tempo libero.

Il Governo austriaco ha previsto un periodo di transizione di quattro settimane, durante il quale basterà la prima dose abbinata a un tampone Pcr. Il cancelliere Alexander Schallenberg ha giustificato il provvedimento con il forte aumento di casi Covid in Austria (9.388 solo nella giornata odierna) e l'incremento dei ricoveri.

"La situazione è grave", ha spiegato Schallenberg. "Pertanto, accelereremo il piano graduale sviluppato congiuntamente dal governo federale e dai governatori statali e porteremo avanti le misure. È nostra responsabilità proteggere le persone e noi rispondiamo a questa responsabilità. Anche per quanto riguarda il Natale, che si avvicina, e la stagione invernale, così importante per noi come meta turistica. E' importante agire in modo rapido e responsabile".

"Da lunedì il 3G (che equivale al Green Pass italiano, ndr) diventerà 2G (valido quindi solo per vaccinati e persone guarite dal Covid). Quando saliamo in macchina ci mettiamo la cintura di sicurezza, il vaccino anti-Covid è la nostra cintura".

I non vaccinati saranno anche esclusi anche dallo sci (non potranno più accedere agli impianti di risalita) e non potranno entrare come visitatori negli ospedali e nelle case di riposo.

La mascherina Ffp2 diventa obbligatoria nei negozi, nei musei e nelle biblioteche.

I test sono ancora accettati sul posto di lavoro in alternativa a vaccino e certificato di guarigione, ma quelli antigenici dovranno essere quanto prima sostituiti dai tamponi molecolari.