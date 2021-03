Covid, la curva risale e il Governo studia le contromisure. Il Fvg teme il rosso

A un anno dall’inizio dell’incubo lockdown, con il primo Dpcm del Governo Conte annunciato proprio il 9 marzo 2020, e con il superamento, ieri, della soglia dei 100mila morti legati al Covid, l’Italia vive un nuovo momento di forte preoccupazione.

I timori che le varianti possano mandare nuovamente in tilt il sistema sanitario è concreto e il Governo Draghi vuole correre ai ripari. Anche per mettere in sicurezza la campagna vaccinale che, nelle prossime settimane, dovrebbe finalmente ingranare la marcia.

Questa mattina è in programma un confronto con il Comitato tecnico scientifico che già venerdì, dopo l’analisi dell’ultimo report settimanale, aveva invocato misure più severe. Le ipotesi allo studio? Chiusure generalizzate nei fine settimana, zone rosse più rigide e con passaggio automatico nelle aree dove si superano i 250 casi ogni 100mila abitanti. Proposta, questa, che non piace a molte regioni, convinte che sarebbe una penalizzazione per i territori che eseguono più tamponi.

Proprio il parametro dei 250 casi ogni 100mila abitanti fa temere anche per il Fvg dove, nell’arco degli ultimi dieci giorni, si è registrata un’impennata dei contagi, in particolare nell’ex provincia di Udine, ma anche nell’Isontino. Gli ospedali, che a febbraio avevano registrato una progressiva riduzione dei ricoveri per Coronavirus e la riapertura di alcuni reparti 'non Covid', sono nuovamente sotto pressione.

Il passaggio, da ieri, in zona arancione potrebbe, insomma, non bastare. Si teme, infatti, che il prossimo monitoraggio possa portare già da lunedì 15 marzo a un’ulteriore stretta con il rischio concreto di virare verso il rosso, che implicherebbe la chiusura di tutte le scuole, comprese quelle (asili ed elementari) 'risparmiare' dall'ordinanza regionale. Decisivi, come sempre, saranno i numeri, dall’indice Rt alla valutazione del rischio che, il 5 marzo, è già passato al livello alto.