Covid, la partigianeria non aiuta a uscire da pandemia

"Nessuno abusi del senso di responsabilità che ci anima in questa fase, con polemiche infondate o peggio aizzando la piazza. Non ci stancheremo di denunciare le gravissime scorrettezze o le ignoranze fasulle che vengono esibite, specie da chi un giorno non lontano ha giurato sulla Costituzione". Lo afferma il componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri, dopo che dal presidente del Friuli Venezia Giulia è stato definito "incomprensibile" il passaggio della Regione nella zona arancione e parlamentari del centrodestra hanno attaccato il Governo.

"Da chi ha avuto responsabilità di Governo ci si attende conoscenza delle norme e delle procedure - aggiunge Spitaleri - e consapevolezza del momento. Chi amministra la Regione freni la partigianeria e mostri un doveroso senso delle Istituzioni, altrimenti non aiuta a fare un passo verso il miglioramento delle condizioni sanitarie e il contenimento della pandemia".