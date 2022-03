Covid, lo Stato di emergenza ha le ore contate. Le nuove regole

Anche se la pandemia non è ancora finita, lo Stato di emergenza Covid ha ormai le ore contate. Da domani, 1 aprile, infatti, una serie di regole anti-contagio è destinata a terminare o ad allentarsi, a partire dai colori delle Regioni in base alle fasce di rischio, che spariscono dalla mappa d'Italia. Importanti novità riguardano anche il certificato verde, le quarantene e le vaccinazioni. Ecco un promemoria delle nuove misure.

Green Pass. Dall'1 aprile il Green Pass sarà abolito all'aperto, tranne che per eventi e competizioni sportive dove c'è rischio di assembramenti (come negli stadi e ai concerti). Dall'1 maggio, poi, il certificato verde non sarà più necessario.

Quarantena. Dall'1 aprile, rimane isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'auto-sorveglianza per 10 giorni con mascherina Ffp2 e il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi. Le regole saranno uguali per tutti, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no.

Scuola. Le classi in cui vengono accertati alunni positivi, fino a quattro casi, continuano le attività in presenza, utilizzando le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Gli alunni in isolamento possono seguire l’attività scolastica in Dad e la riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale al lavoro. L'obbligo vaccinale rimane fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori sanitari e per il personale della scuola e università. Dall'1 al 30 aprile sarà richiesto il Green Pass base per accedere al lavoro per tutte le altre categorie. Fino al 15 giugno rimane l’obbligo di vaccinazione per gli Over 50 e rimane la multa una tantum di 100 euro erogata dall’Agenzia delle entrate, a chi, pur avendo più di 50 anni, ancora non si è immunizzato.

Sempre da aprile non saranno più previste quarantene da contatto, senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati; per ricorrere allo Smart working semplificato servirà l'accordo individuale tra azienda e singolo dipendente, prorogato al 30 giugno.

Mascherine. Fino al 30 aprile resta l'obbligo di mascherine negli ambienti al chiuso; serviranno ancora le Ffp2 per l'accesso ai mezzi di trasporto (aerei, navi e traghetti interregionali, treni interregionali, autobus interregionali, a noleggio con conducente; mezzi di trasporto pubblico locale e mezzi di trasporto scolastico) e per gli spettacoli che si svolgono nelle sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche, nei locali d'intrattenimento e musica dal vivo, sale da ballo, discoteche e negli eventi e competizioni sportive (es. stadi).

Fino al 30 di aprile obbligo di indossare le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro e in tutti gli altri luoghi al chiuso.

Green Pass rafforzato. Dall'1 al 30 aprile, l'accesso al chiuso sarà consentito ancora solo con certificazione 'rafforzata' in piscine, centri natatori, palestre, per praticare sport di squadra e di contatto e nei centri benessere; a convegni e congressi; nei centri culturali, centri sociali e ricreativi; alle feste private; nelle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; nelle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Green Pass base. Dall'1 al 30 aprile, basterà il certificato verde 'base' per accedere a ristoranti e bar al chiuso (anche al banco); mense; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi che si svolgono all'aperto e su tutti i mezzi di trasporto (aerei; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni a lunga percorrenza; autobus interregionali e autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente).