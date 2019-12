Cpr a Gradisca D'Isonzo: la solita retorica del pericolo dell'invasione da fermare

"Apprendiamo dai media che la Giunta Fedriga, alle nostre precise contrarietà all'apertura del CPR a Gradisca D'Isonzo, risponde con la disponibilità invece alla realizzazione di altre analoghe strutture in regione (altre 4 o 5) per la reclusione di queste persone al solo fine, afferma letteralmente l'assessore Roberti, "di ridurre l'accoglienza diffusa" - afferma in una nota la rete Dasi Fvg -".

"Prima la Regione ha tagliato qualche migliaia di euro per insegnare l' italiano ai "pericolosi" richiedenti asilo per raggiungere un'adeguata formazione professionale o la copertura assicurativa durante lavori di pubblica utilità; ora si dimostra disponibile a spenderne qualche milione (soldi dei cittadini) per realizzare altre nuove carceri speciali per migranti (colpevoli di non avere i documenti in ordine), o costruire muri e/o altre sofisticate barriere con utilizzo di droni, fotocamere termiche per bloccare (tentare) arrivi da Est.

Diciamo la solita retorica del pericolo dell'invasione da fermare sprecando soldi e attigendo a politiche discriminatorie e divisive".



"Vorremmo ricordare che il CPR di Gradisca, appena aperto, è stato "riempito" con i trasferimenti effettuati da quello di Bari, incendiato e reso inservibile - continua la nota -.

Vorremmo informare Governatore e Assessori: tra pochi giorni arriveranno, anche nelle nostre case, scuole, piazze, edifici pubblici nuovi immigrati da Oriente che si insedieranno (lo hanno già annunciato!) in tutti i presepi, anche in quelli finanziati dalla Giunta regionale. E pare che nei nostri cieli ci sia un grande luce che cerca di orientarne l'arrivo.

Signor Fedriga e signor Roberti ce la farete, utilizzando fotocamere termiche, droni e raggi laser, a bloccare questo largo e lungo fascio luminoso che li orienta, al fine di respingere questa nuova invasione alle frontiere orientali?".