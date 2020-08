Cpr di Gradisca, il Sap fa chiarezza

Il Sap, il Sindacato autonomo di Polizia, replica in una nota alle accuse di violenze gratuite e soprusi all'interno del Centro per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo, mosse, in particolare, dall'associazione No Cpr. "Vogliamo fare chiarezza su una cosa: siamo tutti esseri umani, sia i poliziotti sia i trattenuti e, come tali, pretendiamo di essere trattati perché tutti quelli che lavorano con difficoltà e spesso nemmeno volontariamente al Cpr, hanno famiglie e danno tutto loro stessi per svolgere il loro compito che è quello di trattenere gli ospiti del Centro che, lo ribadiamo, sono in attesa di essere riconosciuti dal Paese di provenienza per esservi rimandati (a spese del contribuente italiano)", si legge nel comunicato del Sap.

"Sottolineiamo come i costi del loro rimpatrio siano a carico dello Stato italiano. Le Forze di Polizia intervengono solo quando la situazione è compromessa e mai per sobbillare o istigare ma quando non è più gestibile dagli operatori dell’Ente Gestore che, loro sì, sono sempre a conttato con i trattenuti. In una situazione normale dovrebbero limitarsi a controllare le molteplici telecamere poste nelle parti comuni. Il frapporsi, tipo l’altro giorno, agli immigrati, che per l’ennesima volta avevano rotto le barriere in plexigass divisorie i corridoi delle camere, per impedire la loro fuga in massa rientra nei doveri di servizio. A fuga sventata hanno applicato gli incendi. Il venire minacciati con pezzi di plexiglass rotto certamente non ha fatto piacere agli operatori che al posto del plexiglass avrebbero voluto ci fossero state delle ben saldate barre di ferro".

"Lanciamo una proposta: che la struttura venga adattata a un carcere con tutte le brutte inferiate previste; che gli immigrati ci permettano di fare il nostro lavoro di controllo senza dovere rischiare il contatto con i trattenuti che s'impegneranno a smettere di studiare espedienti per tentare la fuga, dal semplice farsi portare in pronto soccorso fino all’incendio. Sono entrati nel nostro Paese…. Hanno avuto la loro opportunità, hanno violato le nostre leggi, che ritornino al loro Paese, in pace", conclude il Sap.