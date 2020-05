Creare arene Covid-free per eventi dal vivo

"Tra le ripartenze di questi giorni, un settore che è rimasto al palo è quello degli eventi e della musica dal vivo. Per queste realtà l'emergenza resta altissima e il rischio di perdere tutto è purtroppo concreto. La Regione crei delle arene covid free e le metta a disposizione del comparto degli eventi dal vivo". È la proposta del capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello per sostenere la ripartenza del settore degli eventi dal vivo nella fase due.

"Il settore è nel pieno di una crisi e sta registrando annullamenti di attività, con prospettive di ripartenza ancora in parte indefinite. Eventi e musica dal vivo rivestono un ruolo centrale nell'economia regionale, con diverse centinaia di attività operanti e migliaia di addetti impegnati nel settore, molti dei quali però esclusi dalle misure governative di sostegno alla crisi. Il settore sta dunque soffocando ed è quindi urgentissimo che la Regione si attivi per individuare e costruire, con relativa assunzione dei costi di gestione, una serie di luoghi all’aperto idonei ad allestire eventi in piena osservanza dei protocolli di sicurezza, e metterli così a disposizione del comparto degli eventi dal vivo, avvalendosi così delle professionalità e delle competenze delle maestranze regionali".

Secondo Bolzonello, "un circuito di luoghi in “sicurezza” è una risposta concreta che, alla luce anche dell’ultima ordinanza regionale, permetterebbe di realizzare eventi all’aperto con una capienza massima di mille persone, in grado di distribuirsi equamente nel territorio e sposando così una progettualità di promozione del territorio diffusa. È ovvio – conclude il capogruppo dem – che oltre un necessario stanziamento di fondi ad hoc, le tempistiche dovranno essere compatibili con la stagione estiva, così che sia un volano per il settore turistico".