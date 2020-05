Creare una filiera regionale per la produzione di Dpi

"Creare una filiera regionale per la produzione di dispositivi di protezione individuale (dpi), garantendo al Friuli Venezia Giulia l'autosufficienza - anche in caso di ripresa del contagio - di presidi che l'emergenza sanitaria in corso ha reso di difficile reperimento". Lo evidenziano in una nota i Gruppi consigliari di Forza Italia e Progetto Fvg/Ar, firmatari di un ordine del giorno in proposito, sottolineandone l'opportunità "per una Regione speciale e autonoma anche in termine di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini".

"Una produzione locale avrebbe il doppio beneficio di favorire l'economia regionale - sottolinea la nota congiunta dei due Gruppi - andando a garantire anche un minimo di occupazione e di reddito, fornendo a tutto il territorio la certezza di un reperimento di tali dispositivi che sono considerati fondamentali per il contenimento del diffondersi del Covid-19".

"Anche in Italia - evidenziano Mara Piccin, Giuseppe Nicoli e Franco Mattiussi (FI), insieme a Mauro Di Bert ed Edy Morandini (PrFvg/Ar) - si è verificata un'urgenza nell'urgenza. All'emergenza sanitaria da Covid-19, infatti, ha fatto seguito una reale difficoltà nell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, così come dichiarato più volte anche dal capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Prima del diffondersi del virus,in Italia circa metà della richiesta era soddisfatta dalla produzione extra europea. Solo in piena emergenza alcune aziende italiane hanno convertito la loro produzione, cominciando a realizzare i dispositivi".

Davanti a un'ipotesi, non tanto remota del riacutizzarsi del contagio, FI e Progetto Fvg/Ar avvisano dunque che "esiste il rischio di trovarsi nuovamente impreparati con forniture di Dpi insufficienti per coprire il fabbisogno e obbligati a ricorrere a forniture da Paesi extra Ue. Come, per esempio, la Cina. Al contrario, prendere subito in esame la possibilità di avviare una filiera di produzione locale permetterebbe alla Regione che, come confermano i numeri, ha già saputo distinguersi nel contenimento della diffusione del virus, di affrontare in modo efficace anche una ricaduta nei contagi".