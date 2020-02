Cresce la famiglia di Progetto Fvg

La famiglia di Progetto Fvg per una Regione Speciale continua a crescere. Ad allargarsi in particolare è la schiera di amministratori locali ai quali nei giorni scorsi si sono aggiunti il vicesindaco del Comune di Tarcento, Luca Toso, e la consigliera comunale Laura Degano, che hanno annunciato il passaggio al movimento nel corso di una serata che ha visto la partecipazione del presidente del partito e consigliere regionale, Mauro Di Bert, del coordinatore e assessore regionale, Sergio Emidio Bini e del consigliere regionale, Edy Morandini; con loro alcuni dei componenti del coordinamento regionale Enzo Gozzi, Michele Zanolla e Giorgio Filaferro.

Diversi gli amministratori locali della zona collinare presenti all’incontro e fra loro, vista la recente operazione di apparentamento con Forza Italia, anche il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati, che ha commentato con termini positivi l’ingresso dei due esponenti della sua maggioranza al gruppo di Progetto Fvg, una scelta – ha detto – che va a rafforzare i già buoni rapporti in essere con la coalizione che guida la Regione. I due protagonisti del passaggio hanno motivato l’aggregazione al movimento centrista moderata, come nata sulla base delle tematiche sostenute da Progetto in tema di enti locali, economia e mondo del lavoro.

Oltre a manifestare soddisfazione per l’ingresso di Toso e Degano i vertici di Progetto hanno confermato la presenza di un crescente interesse nei confronti del movimento da parte di quelli che hanno definito 'donne e uomini del fare' confermando l’ampia disponibilità del coordinamento a seguire e supportare quanti si dimostrano intenzionati a portare nuove energie e condividere nuove idee. Un’occasione anche per ribadire la positiva collaborazione in atto con le altre forze politiche del centrodestra.