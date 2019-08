Crisi di Governo, se non si va al voto è superata la democrazia

Politica sempre in primo piano con la crisi di Governo che, ieri, ha registrato una fumata nera al termine del primo giro di consultazioni del Capo dello Stato. Il Presidente Sergio Mattarella, visibilmente insoddisfatto rispetto a quanto ascoltato negli incontri con i gruppi parlamentari, ha concesso un po’ di tempo perché i vari partiti possano trovare un eventuale accordo e, tra martedì e mercoledì, attende una risposta chiara nel nuovo giro di consultazioni al Quirinale.

Dal Meeting di Rimini, dove interverrà nel pomeriggio, questa mattina ha fatto il punto della situazione il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che non ha usato mezzi termini. “Se non si va al voto, c’è un vulnus di democrazia”, ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, che ha ammonito i Cinque Stelle: “Se fanno un governo con il Pd negano gli elettori e rischiano di sparire”.

“Se fossi nel M5S valuterei bene prima di fare un Governo con il Pd, gli stessi contro i quali si sono candidati prendendo il 33%. Nel 2018 avevano puntato sull’immagine del cambiamento, rispetto proprio al Partito Democratico. Ho l’impressione che se questo accordo andrà in porto, il Movimento sarà destinato a scomparire. Questa scelta non tradirebbe tanto la Lega, quanto gli elettori del M5S”, ha aggiunto Fedriga.

“Spero di poter andare subito al voto, questo è il primo obiettivo e il più grande segnale di rispetto nei confronti dei cittadini. Il dibattito di queste ore sulle elezioni è davvero surreale: chi dice che ‘se andiamo al voto i cittadini non votano come vogliamo noi, quindi al voto non ci andiamo', nega la democrazia. Matteo Salvini vuole il voto, mentre gli altri partiti lo rifiutano per tenersi la poltrona”, conclude Fedriga.