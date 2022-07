Crisi di Governo, i commenti

Dopo la convulsa giornata di dibattito e votazione al Senato, ecco i commenti dagli esponenti della politica e dell'economia Fvg.

“Mandare il Paese allo sbando nonostante l'appello che si è alzato dal Paese significa disprezzare la realtà e pensare che la vita vera si svolga nei palazzi: chi fa finire questo Governo si assume una responsabilità enorme. Va ringraziato il presidente Draghi per aver tentato di tutto per convincere i partiti ad anteporre le necessità dei cittadini alle bandiere. Se qualcuno pensa di esser stato astuto schierandosi con la destra dura e pura, sappia che ha voltato le spalle agli italiani e che loro se ne ricorderanno”. Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd) dopo aver votato la fiducia al Governo Draghi.

Commesso delitto politico ingiustificabile: far cadere #governoDraghi per miseri interessi di parte.

Grazie a Presidente Draghi per lavoro questi mesi e autorevolezza restituita al Paese.

Chi oggi non ha votato fiducia si è assunto straordinaria responsabilità.

Povera Italia— Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) July 20, 2022

"Quello che serviva era un patto di fine legislatura sulle priorità da portare avanti fino alla prossima estate, dando continuità all’azione di un Governo che ha avuto il merito di guidare il Paese in una fase difficilissima. Non senza errori, ma cercando sempre di fare l’interesse del Paese. Scegliere di andare ad elezioni, in una fase come quella che stiamo attraversando, è come gettare i dadi. Le vere priorità del Paese, le scelte sul Pnrr, sul caro energia, sulla Finanziaria 2023, sulla difesa dei posti di lavoro, lasceranno spazio a una campagna elettorale quanto mai fuori tempo". Questo il commento a caldo del segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia Villiam Pezzetta sull’esito del dibattito sulla fiducia in Senato. «La maggioranza degli italiani – aggiunge Pezzetta – chiedeva senso di responsabilità, purtroppo hanno prevalso altre logiche".