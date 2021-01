Crisi di Governo, mandato esplorativo al Presidente Fico

Al termine delle consultazioni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e gli ha affidato il compito di verificare la possibilità di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il Governo precedente.

Il Presidente della Repubblica ha chiesto di riferire entro la giornata di martedì.

"L’Italia, come tutti i Paesi di ogni parte del mondo, sta affrontando nuove, pericolose, offensive della pandemia, da sconfiggere con una diffusa, decisiva campagna di vaccinazione", ha detto il Capo dello Stato. "A questa emergenza, si aggiungono una pesante crisi sociale, con tanti nostri concittadini in grave difficoltà, e pesanti conseguenze per la nostra economia. Queste ulteriori emergenze possono essere fronteggiate soltanto attraverso l’utilizzo, rapido ed efficace, delle grandi risorse, predisposte dall’Unione Europea".

"Come è evidente, le tre emergenze – sanitaria, sociale, economica - richiedono immediati provvedimenti di governo. È doveroso, quindi, dar vita - presto - a un governo, con adeguato sostegno parlamentare, per non lasciare il nostro Paese esposto agli eventi in questo momento così decisivo per la sua sorte. Dai colloqui, svolti qui al Quirinale - in queste trentadue ore - con le forze politiche e parlamentari, è emersa la prospettiva di una maggioranza politica, composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente".

"Questa disponibilità – a me manifestata nel corso delle consultazioni - va peraltro, doverosamente, verificata nella sua concreta praticabilità. A questo scopo adotterò - con immediatezza – un’iniziativa".

I COMMENTI. "Il presidente Mattarella sta dando l'esempio di un grandissimo equilibrio. Anche a ognuno di noi, che abbiamo l'onore di rappresentare tutti gli italiani, tocca fare uno sforzo supplementare per il bene comune, sacrificare se serve un pezzetto di noi stessi per ridare speranza al Paese che ci guarda e ci giudica". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) dopo che il presidente Mattarella ha detto che "è doveroso dar vita presto a un governo".