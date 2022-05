Crisi energetica, tra carbone e rigassificatori

Per raggiungere l'indipendenza energetica dalla Russia, il Governo, nel nuovo 'decreto aiuti' appena varato dal Consiglio dei Ministri, ha predisposto l'aumento della produzione a carbone, portando subito a 'regime' quattro impianti presenti sul territorio nazionale, tra cui quello di Monfalcone. Nel decreto si stabilisce anche che le centrali di Brindisi, Civitavecchia e Fusina resteranno operative, per un risparmio stimato di circa 3 miliardi di metri cubi di gas russo per produrre elettricità.

Un provvedimento temporaneo, che, però, potrebbe durare qualche anno, e che impone un rallentamento allo stop alle nuove centrali a partire dal 2022 e alla riduzione progressiva dell'uso di combustibili fossili stabiliti nel corso del G20 a Roma, quando la guerra tra Russia e Ucraina non era ancora all'orizzonte.

La centrale termoelettrica A2A era già stata riattivata nel mese di marzo e poi per un breve periodo in aprile. L’impianto, lo ricordiamo, è dotato di un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che scadrà nel 2025 per cui fino a quella data può entrare in funzione senza alcuna particolare formalità.

L’altro tema è quello di aumentare la capacità di rigassificazione: per potenziare la sicurezza energetica nazionale e diversificare le fonti di approvvigionamento, il Governo punta alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione. “Misure che – precisa in una nota Palazzo Chigi - costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per accelerare le opere, che saranno oggetto di un procedimento unico attivabile su richiesta dei soggetti interessati alla realizzazione, saranno nominati uno o più Commissari straordinari di Governo”.

L’operazione rigassificatori potrebbe interessare anche il Golfo di Trieste visto che il governatore Massimiliano Fedriga, nelle scorse settimane, aveva aperto alla possibilità di ospitare un impianto offshore, installato al largo. “L'ipotesi di navi gasiere - aveva osservato Fedriga - dal punto di vista ambientale e paesaggistico ha un bassissimo, se non nullo, impatto. Ma servono le infrastrutture per portare il gas e immetterlo nella rete. Mi auguro si possa lavorare verso una forte semplificazione per interventi rapidi, altrimenti rischiamo di avere il gas e i rigassificatori, ma di non riuscire a immettere il gas nel circuito nazionale".