Da Borrelli via libera alla comunicazione dei dati sui positivi

"Opportuno l'intervento del Capo della Protezione civile nazionale con un sollecito formale a tutti i presidenti di Regione affinché sia consentita la comunicazione dei dati personali a tutta una serie di soggetti, da quelli sanitari (servizi distrettuali, medici di famiglia, responsabili di strutture residenziali protette pubbliche e private), ai sindaci, quali ufficiali sanitari del proprio territorio e responsabili della protezione civile comunale, alle forze di Polizia e ai vigili del Fuoco che possono essere chiamati in situazioni di pericolo ad intervenire in luoghi o su persone potenzialmente infettive". Lo afferma Salvatore Spitaleri, componente della commissione paritetica Stato-Regione Fvg, a proposito della lettera inviata il 16 marzo scorso dal Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, ai presidenti di Regione e per conoscenza ai Ministeri competenti, all'Anci, all'Upi e alla Conferenza delle Regioni.

"Da qualche giorno - spiega Spitaleri - con l’aggravarsi dell’epidemia Covid-19, si è alzata la richiesta da parte dei sindaci e dei medici di famiglia di poter disporre delle informazioni sanitarie relativi a positività e quarantene. Si tratta certo di un dato sanitario, particolarmente protetto della normativa sulla privacy, ma che in questo caso, cede rispetto alle esigenze sanitarie pubbliche".

"Questi dati sono gestiti tramite Insiel - continua il membro della Paritetica - dalle Aziende Sanitarie regionali e in particolare dai Dipartimenti di Prevenzione, spesso poco citati ma preziosissimi in questa fase. Naturalmente, i dati sanitari possono essere utilizzati esclusivamente per interventi di servizio nelle rispettive competenze e non possono essere resi pubblici".

"Si tratta di dati sanitari che attengono ad una emergenza sanitaria relativa ad un evento epidemico di particolare rilevanza, accertata e censita dai DPCM delle ultime settimane, dal D.L.n. 14 dello scorso 9 marzo e dalle ordinanze della Protezione civile nazionale. Il quadro normativo e le esigenze di tutela sanitaria pubblica rendevano già chiara la situazione almeno da una settimana ma a volte - conclude Spitaleri - anche nelle emergenze si rende necessario il famoso 'pezzo di carta' per attivare i processi di corresponsabilità tra le diverse istituzioni".