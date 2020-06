Da Bruxelles via libera alla liquidità per gli agricoltori

“E' un'ottima notizia il via libera alla possibilità per il Governo italiano e per le sue Regioni di elargire circa 420 milioni di euro a sostegno della liquidità di agricoltori, imprese e cooperative agricole in risposta alla crisi provocata dal coronavirus. Va riconosciuto l'ottimo lavoro fatto da Paolo De Castro nella commissione agricoltura del Parlamento europeo”. Lo afferma il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando l'annuncio del coordinatore S&D alla commissione agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, in merito al voto con cui è stato “raddoppiato al 2%, rispetto all'1% proposto dalla Commissione europea, la quota del Fondo europeo per lo sviluppo rurale, affinché il sostegno straordinario diventi un rimedio efficace ai problemi di flusso di cassa che stanno mettendo in ginocchio l'intero comparto agroalimentare in Europa''.

''Con il voto di oggi – riferisce Shaurli - è stata innalzata da 5mila a 7mila euro la somma forfettaria destinata ai produttori agricoli, mantenendo a 50mila euro quella per Pmi e Coop''.