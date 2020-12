Da domenica 6 dicembre il Fvg ritorna in zona gialla

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha comunicato al governatore Massimiliano Fedriga che, nella nuova ordinanza in vigore da domenica 6 dicembre, il Friuli Venezia Giulia sarà classificato come "zona gialla".

Da domenica, dunque, potranno riaprire bar e ristoranti dalle 5 alle 18. E ci si potrà spostare liberamente all'interno della Regione, salvo nelle giornate del 25 e 26 dicembre e dell'1 gennaio, quando scatteranno le limitazioni ad hoc del 'Dpcm Natale'.

Domani alle 11.30 è fissata una conferenza stampa del Presidente Fedriga con il suo vice Riccardo Riccardi per un aggiornamento della situazione sull'emergenza Covid-19 in regione. Probabile vengano annunciate misure ad hoc tramite ordinanza per limitare le occasioni di maggior assembramento.