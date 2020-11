Da domenica Fvg in zona arancione, ecco cosa cambia

La mappa del rischio sta nuovamente per cambiare: da domenica 15 novembre, infatti, il Fvg, assieme a Emilia-Romagna e Marche, entra tra le regioni in fascia arancione, mentre nella zona rosa passano Campania e Toscana.

L'effetto del 'nuovo colore' si somma poi all'ordinanza regionale, in vigore da oggi, che il governatore Massimiliano Fedriga ha firmato, d'accordo con Veneto ed Emilia-Romagna, d'intesa con il ministero della Salute. Le misure si sommano, quindi, a quelle previste dalla nuova ordinanza di Speranza. Proviamo, quindi, a capire cosa cambia.

Spostamenti. Le principali differenze, rispetto alla zona 'gialla', riguardano gli spostamenti. E' vietato entrare o uscire dalla Regione e muoversi da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di studio, lavoro, salute o necessità. Servirà, quindi, l'autocertificazione anche per gli spostamenti al di fuori del proprio comune (scaricala qui) e non solo per gli spostamenti durante il coprifuoco, che resta in vigore dalle 22 alle 5.

Ci si può muovere per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita). Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E' consentito uscire per prestare assistenza a un parente in stato di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate, però, che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni di genitori separati sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti.

È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. L’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.).

Locali. E’ poi prevista la chiusura di bar e ristoranti, sette giorni su sette. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. L’asporto è consentito fino alle 22; nessuna restrizione per le consegne a domicilio.

Ordinanza Fvg. In base all'ordinanza Fvg, quindi già da oggi, l’attività sportiva si potrà fare nei parchi o in altri luoghi all’aperto, nel rispetto delle distanze, ma al di fuori di piazze, strade e altre aree affollate.

Per gli esercizi commerciali è previsto l’accesso a una sola persona, salvo esigenze di accompagnamento. E' raccomandato, specie ai supermercati e ai negozi di medio/grandi dimensioni di riservare agli over 65 una fascia protetta per lo shopping, nelle prime due ore di apertura.

I mercati saranno possibili solo se sarà presente un apposito piano, con adeguata perimetrazione, varco di accesso diverso da quello di uscita e controlli.

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado prevediamo una sospensione delle attività di educazione fisica, canto e lezioni con strumenti a fiato.

Sono poi previste misure specifiche per le giornate festive e prefestive. Tutti gli esercizi di vendita di grande e media struttura (ovvero con superficie superiore ai 400 metri quadri) restano chiusi sabato e domenica, ad eccezione di supermercati, farmacie, edicole e tabacchi. La misura interessa, quindi, tutti i plessi commerciali. In generale, la domenica saranno chiusi tutti i negozi, con l’eccezione di edicole, farmacie e generi alimentari, mentre sarà sempre consentita la vendita domicilio.

