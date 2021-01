Da lunedì in Aula SviluppoImpresa e ristori

Un'economia da sostenere, e con urgenza. Il Consiglio regionale presieduto da Piero Mauro Zanin si ritrova, come da regolamento, il primo giorno utile di febbraio, dunque lunedì prossimo, e aggiungendo altre tre giornate di lavori si appresta a licenziare tre disegni di legge volti a portare ossigeno alle realtà economiche del Friuli Venezia Giulia colpite gravemente dall'emergenza da Covid-19.

Si comincerà con il ddl 121 di ristoro dei settori produttivi, che sarà presentato all'Aula da Lorenzo Tosolini (Lega), Sergio Bolzonello (Pd) e Mauro Di Bert (Progetto Fvg/Ar), tutti e tre relatori per la maggioranza dato che il provvedimento in Commissione è stato approvato all'unanimità. Poi si passerà al ddl 122 con cui la Regione vuole dare una mano ai settori cultura e sport. In questo caso, oltre a Tosolini e Di Bert ancora relatori per la maggioranza, ci saranno anche Franco Iacop (Pd) e Furio Honsell (Open Fvg) a parlare per la minoranza.

Ma lunedì sarà una giornata utile anche per portare all'attenzione dei consiglieri le testimonianze di due sopravvissuti alla deportazione: Mario Candotto, classe 1926, che sarà presente all'appuntamento, e Boris Pahor, classe 1913, di cui sarà trasmessa in Aula un'intervista realizzata per l'occasione. Subito dopo, il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, aggiornerà l'Aula sullo stato dell'emergenza.

A chiudere la giornata, alle 18.30, l'esame a 4 mozioni: la 220 inerente l'omicidio di Giulio Regeni, voluta da Giuseppe Ghersinich (Lega); la 214 per una revisione della Politica agricola comune 2021-2027, primo firmatario Massimo Moretuzzo (Patto); la 186 che riguarda lo scalo Trieste Airport, di Mara Piccin (FI); la 195 sull'istruzione parentale in caso di emergenze sanitarie, di Furio Honsell (Open Fvg).

Martedì 2 si inizierà alle 10 dedicando un minuto di silenzio alla scomparsa di Nemo Gonano, già presidente del Consiglio regionale tra il 1991 e il 1993. Dopodiché, l'Aula passerà al terzo provvedimento atteso dal settore economico e non solo, il ddl 123 SviluppImpresa, per il quale parleranno Maddalena Spagnolo (Lega) e ancora Di Bert per la maggioranza, Simona Liguori (Cittadini), Cristian Sergo (M5S), Honsell, Sergio Bolzonello (Pd) e Giampaolo Bidoli (Patto) per la minoranza. Chiusura dei lavori, alle 18.30.

Mercoledì 3, interrogazioni a risposta immediata per le prime due ore di seduta, dalle 10 alle 12, successivamente si esamineranno la mozione 223 per un piano per la gestione delle fragilità chiesto da Sergo, e la 221 sul divieto di fumare in prossimità delle scuole voluto dalla consigliera Liguori.

Terminata questa parte del calendario dei lavori, si tornerà a parlare di SviluppoImpresa sino a fine giornata, prevista per le 18.30, e poi nuovamente a partire dalle 10 di giovedì 4, quando ci sarà il voto finale sul ddl. La seduta terminerà alle 14, perciò è stato prevosto che si affrontino anche tre mozioni che permetteranno di parlare, rispettivamente, di Mediocredito FVG (mozione 215 di Bolzonello), edilizia scolastica (mozione 170 di Mariagrazia Santoro del Pd) e tasse sui ricavi dei giganti del web (mozione 225 di Moretuzzo).