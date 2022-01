Da oggi Green Pass rafforzato sui trasporti e per diverse attività

Giornata campale di ripartenza dopo le feste, con diverse novità sul fronte delle regole anti-Covid. Mentre in tutte le scuole torna a suonare la campanella (assenze, contagi e quarantene permettendo), diventano effettive le misure del Decreto 29 dicembre che estendono il Green Pass rafforzato a:

- alberghi e strutture ricettive

- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

- sagre e fiere

- centri congressi

- servizi di ristorazione all’aperto

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

- palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all’aperto

- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto



- Aerei, treni e navi- Trasporto pubblico locale.

Nel caso dei mezzi di trasporto, proprio per andare incontro agli studenti, è intervenuta ieri l'ordinanza del ministro Speranza che ha disposto di far slittare al 10 febbraio l'obbligo di certificazione verde rafforzata sugli scuolabus.

Attualmente, in tutta Italia è già previsto l'obbligo di mascherina all’aperto e di Ffp2 sui mezzi di trasporto e nei luoghi di cultura, spettacolo e negli impianti sportivi (qui le capienze sono consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso). Il Green Pass rafforzato è richiesto nei locali al chiuso (anche al bancone), nei luoghi dello spettacolo e nelle palestre e piscine al chiuso.

Sul fronte dei contagi, il certificato 'per guarigione' viene automaticamente sbloccato in caso di tampone negativo. Già in vigore anche le nuove regole su isolamento e quarantena.

I prossimi step, introdotti dal Decreto 5 gennaio, scatteranno dal 20 gennaio, quando entrerà in vigore l’obbligo di certificazione verde base per i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici.

L'1 febbraio, invece, il Green Pass base si estende anche a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, esclusi i negozi che vendono alimentari, le farmacie e quelli 'essenziali'.

Il certificato verde da vaccinazione sarà valido solo sei mesi dall’ultima dose.

I lavoratori pubblici e privati Over 50 dovranno fare almeno la prima dose di vaccino perché dal 15 febbraio sarà obbligatorio il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro (fino al 15 giugno 2022). Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli Over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dall'1 febbraio, una sanzione di 100 euro una tantum.