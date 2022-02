Da oggi la Slovenia abolisce il Green Pass nella maggior parte delle attività

La Slovenia accelera il ritorno alla normalità. I numeri dell’epidemia stanno migliorando, motivo per cui il Governo di Lubiana ha adottato, negli ultimi giorni, una serie di decreti per allentare le misure anti-Covid.

Nel dettaglio, da oggi non servirà più il Green Pass per accedere alla maggior parte delle attività economiche, ma restano in vigore le regole ‘base’, ovvero l'uso della mascherina, la disinfezione delle mani, il distanziamento interpersonale e la ventilazione degli ambienti.

Clienti e dipendenti, dunque, non dovranno più esibire la certificazione verde quando entrano in aziende, negozi, centri commerciali, ristoranti o quando utilizzano attività di servizio o accedono a strutture ricettive (hotel, appartamenti...). Nel commercio, nel turismo e nelle altre attività, poi, non si applicano più le restrizioni sul numero massimo consentito di persone. Via libera anche alla riapertura di discoteche e locali notturni.

Il Green Pass rimane, invece, in vigore per i dipendenti e gli utenti dei servizi nelle strutture ricettive dell'assistenza sanitaria, dei servizi di assistenza sociale e delle istituzioni per scontare pene detentive o case di rieducazione.

Dal 19 febbraio, inoltre, sono state eliminate anche le restrizioni all’ingresso in Slovenia: non sarà più richiesto il Green Pass e non sarà più disposta la quarantena domiciliare.

La Polizia slovena ha predisposto l'applicazione Enter Slovenia per consentire un viaggio più semplice. È destinata a chi viaggiano nel Paese o lo attraversa diretto ad altre destinazioni. L'utilizzo dell'app non è obbligatorio.

Maggiori informazioni qui e sul sito del Governo Sloveno (anche in italiano)