Dal 26 aprile torna la zona gialla e scattano le prime aperture

“Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia”. Così il premier Mario Draghi ha annunciato le prime riaperture. La principale novità riguarda la zona gialla, che tornerà nella mappa a colori già dal 26 aprile.

Riaprono le attività all’aperto, compresa la ristorazione a pranzo e a cena. Massima attenzione, ancora una volta, sulla scuola, che in giallo e in arancione sarà in presenza in ogni ordine e grado, mentre in zona rossa prevede alcune misure.

“Il Governo ha preso un rischio sui dati, che sono in miglioramento, ma non in drammatica flessione”, ha detto ancora Draghi. “Questa scommessa si fonda su una premessa: che le misure nelle attività riaperte siano osservate scrupolosamente”.

“Nel ringraziare il ministro Speranza per tutto il lavoro svolto che ci consente queste misure, ricordiamo che, accanto alla ristorazione e alla scuola, le misure interessano musei, teatri, cinema, spettacoli, sport, piscine, palestre, fiere, congressi, terme e parchi tematici. Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e poi con un pass, un certificato tra regioni di colori diversi", ha spiegato Draghi.

Assieme al premier Draghi, il ministro dalla Salute Roberto Speranza che ha parlato dei numeri Covid: “Nel report odierno l’indice Rt è a 0,85 e l’incidenza è scesa a 182 casi ogni centomila abitanti, con una tendenza al miglioramento. A questo fattore si somma l’aumento delle dosi di vaccino somministrate: abbiamo superato i 14 milioni e l’80% degli ultraottantenni con una dose”.

"Nei luoghi all'aperto - ha spiegato Speranza - è molto più difficile contagiarsi rispetto al chiuso. Un principio che applicheremo nella ristorazione e non solo, e ci riaccompagnerà nella fase di transizione. Con l'auspicio che col passare delle settimane, il miglioramento della curva e l'aumento delle vaccinazioni potremo programmare ulteriori aperture anche per attività al chiuso".

Con il Def e lo scostamento si fa "una scommessa sul debito buono", ha detto Draghi. "Il ministro Franco ha enunciato il Def e l'entità dello scostamento, 40 miliardi. Non merita attenzione solo la cifra, ma il percorso di rientro dal deficit, che è poco meno del 12%, solo nel 2025 si vedrà il 3%. Questa è una scommessa sulla crescita: se sarà quella che ci attendiamo da tutti questi provvedimenti, pensiamo che non servirà una manovra correttiva negli anni a venire. Il processo si traduce in un'uscita dal debito per effetto della crescita".

"Il Piano di ripresa e resilienza è fatto di 191,5 miliardi circa, di cui 69 a fondo perduto, 122 prestiti, più 30 del fondo di accompagnamento al Pnrr. Il ministro Giovannini e io abbiamo nominato 57 commissari per 57 opere pubbliche, opere che erano già finanziate e aspettavano di essere attuate. La domanda che uno si fa è: ma quando le vedo queste opere? Giovannini questo pomeriggio spiegherà il cronoprogramma con la data di apertura dei cantieri", ha spiegato il premier.

"A proposito del Decreto Sostegni, è segnato da rapidità dei pagamenti, dal 30 marzo a oggi sono stati pagati due miliardi nella prima settimana e nella seconda un miliardo, ma i pagamenti non sono ancora terminati", ha sottolineato Draghi.