Dal 7 gennaio torna la mappa 'colorata', ecco cosa cambia

Dal 7 gennaio, la mappa dell'Italia tornerà a colorarsi in maniera differente a seconda delle fasce di rischio - gialla, arancione e rossa - ma restano molti dubbi su quali attività potranno effettivamente riaprire e quali no. Molto dipenderà dal primo report del 2021 della cabina di regia, che dovrà fotografare le varie situazioni locali anche alla luce del periodo festivo.

Anche su questo fronte, potrebbero esserci delle novità, dal momento che la Conferenza delle Regioni continua il suo pressing per modificare i 21 parametri di valutazione. Appare improbabile uno stravolgimento del meccanismo fin qui adottato, ma l'Istituto Superiore di Sanità potrebbe ufficializzare alcune modifiche, a cominciare da un diverso metodo di calcolo dei tamponi antigenici e molecolari, che potrebbe influire sul tasso di positività. Ad essere rivalutate potrebbero essere anche la definizione dei 'casi' e le strategie di esecuzione dei test.

In base ai dati dell'ultimo report settimanale sul periodo 21-27 dicembre, il Fvg, con un Rt sotto a 1, al momento potrebbe tornare in fascia gialla, essendo classificato a rischio moderato, pur con dati ancora preoccupanti sul fronte dell'occupazione dei posti letto in terapia intensiva (32%) e negli altri reparti (52%).

Più delicata la situazione di altre regioni, come il vicino Veneto, ma anche Liguria e Calabria, dove l'Rt è sopra quota 1, e per Puglia, Basilicata e Lombardia, prossime a 1. Attualmente è previsto che, dopo il decreto, le Regioni tornino alla fascia di colore assegnata prima del lockdown natalizio, ma sarà il Governo a decidere dopo aver valutato i numeri.

In attesa che il prossimo report sciolga ulteriormente i nodi, è lo stesso presidente dell'Iss, il friulano Silvio Brusaferro, a invitare alla cautela spiegando che "una valutazione solida dell'andamento durante queste festività la potremo avere solo a metà gennaio". Ma dal presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, arriva anche un messaggio di ottimismo: "Quanto è stato messo in campo sta dando i suoi frutti, anche se servirà ancora qualche sforzo".

SCUOLA. Il primo tema caldo è quello della riapertura delle scuole. Al momento, l'indicazione - almeno fino al 15 gennaio - è quella di riaccogliere in presenza il 50% degli studenti delle superiori, con le modalità stabilite dai vari tavoli su base provinciale coordinati dai Prefetti che prevedono, per il Fvg, orari modificati (in particolare per alcuni plessi dell'ex provincia di Udine e per alcuni istituti triestini) e un potenziamento del trasporto pubblico, con 120 bus in più.

BAR, RISTORANTI, NEGOZI E SPOSTAMENTI. Scontato il mantenimento del coprifuoco dalle 22 alle 5, per i territori in zona gialla è prevista la riapertura di bar e ristoranti, fino alle 18 e con le limitazioni previste prima del decreto Natale. Anche i negozi potranno riprendere la normale attività, ma potrebbero rimanere in vigore le limitazioni per i centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi. In zona gialla, potranno riprendere anche gli spostamenti all'interno del territorio regionale, senza obbligo di autocertificazione.

SPORT E PISTE DA SCI. La prevista riapertura delle piste il 7 gennaio è stata rinviata, dopo il parere contrario del Comitato tecnico scientifico, che ha chiesto alle Regioni di rivedere le linee guida. Inevitabile, quindi, uno slittamento dell'avvio della stagione invernale, sicuramente a dopo il 15 gennaio. Analogo discorso vale per piscine e palestre: si stanno studiando le modalità per una possibile riapertura, che potrebbe anche prevedere solo lezioni individuali, ma difficilmente prima del termine dell'attuale Dpcm (in vigore fino a metà gennaio).

CINEMA, CULTURA E TEATRI. Anche per il settore dello spettacolo e della cultura il Governo è alla ricerca di soluzioni da adottare dopo il 15 gennaio. Cinema e teatri, per ora, paiono destinati a rimanere ancora chiusi, mentre potrebbe esserci qualche spiraglio per musei e mostre, anche se con ingressi contingentati.