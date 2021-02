Dal Fvg buon lavoro ad Antonio Tajani

“Il gruppo consiliare regionale di Forza Italia si congratula con il vicepresidente Antonio Tajani e gli augura buon lavoro per la nomina, da parte del presidente Berlusconi, a coordinatore nazionale del partito. Come consiglieri regionali espressione dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, non mancheremo di portargli il nostro contributo di proposte, anche in considerazione dell’importante rappresentanza di Forza Italia nel governo Draghi”. Così commentano la nomina di Tajani al nuovo ruolo in Forza Italia i consiglieri regionali Giuseppe Nicoli, Piero Mauro Zanin, Mara Piccin e Franco Mattiussi.

“Siamo certi che l’ex presidente del parlamento europeo, tra i fondatori di Forza Italia, saprà svolgere al meglio il mandato principale che gli è stato assegnato, quello di coordinare lo sviluppo del partito sul territorio: su questo aspetto troverà in noi un appoggio sicuro e un punto di riferimento in più, accanto ai nostri parlamentari di riferimento, per rappresentare al governo le esigenze del Friuli Venezia Giulia”.