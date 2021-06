Dal M5S Fvg solidarietà a Virginia Raggi

Solidarietà alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, viene espressa dal Gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia, dopo l’attacco via social di cui la prima cittadina della capitale è stata oggetto da parte di Vittorio Sgarbi.

“Nessuno deve essere bersagliato da vergognosi insulti come ha fatto Sgarbi, peraltro non nuovo a certi comportamenti – continuano i consiglieri regionali pentastellati -. Non lo merita Virginia, come sindaca, come donna e come mamma, ma non lo merita nessuno, nemmeno il più acerrimo avversario politico. Parole di una tale bassezza che non meritano nemmeno di essere citate”.

“Al di là dell’accusa di violenza verbale, che suona quasi ironica, essendo lanciata da un personaggio che ne ha fatto uno stile di vita e di cui è intriso anche questo post – aggiunge la nota del Gruppo M5S -, invitiamo Vittorio Sgarbi, da attore della campagna elettorale romana, a discutere civilmente sul merito delle questioni che interessano la città: siamo certi che Virginia Raggi saprà replicare punto su punto. A insulti e volgarità, invece, c’è poco da rispondere”.