Dal Mas lancia la volata di Berlusconi al Quirinale

“Straordinario uomo d’impresa, leader politico, presidente del Consiglio per dieci anni: chi ha questo profilo può legittimamente ambire al Quirinale. Anche e soprattutto se si chiama Silvio Berlusconi. Perché eleggere al Colle l’uomo che ha incontrato sul suo cammino la più grande persecuzione giudiziaria che si ricordi in Italia segnerebbe la fine dell’era dell’uso politico della giustizia, una cesura positiva nella storia italiana, un superamento della fase della delegittimazione dell'avversario che segnerebbe l’avvento di una Terza Repubblica”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.

“Berlusconi ha guidato quattro governi e, nella storia repubblicana, è l’uomo che per più tempo è stato a Palazzo Chigi. È il centro di equilibrio permanente della politica italiana degli ultimi 27 anni, come dimostra in tempi recentissimi il ruolo decisivo che ha ricoperto anche nella nascita del governo Draghi. Il Quirinale sarebbe il giusto riconoscimento per la sua straordinaria epopea imprenditoriale, per la sua esperienza politica che lo colloca tra i grandi del mondo. Certo c’è bisogno che il Pd compia un beau geste e comprenda che la sua elezione sarebbe un segnale positivo per il Paese”, conclude Dal Mas.