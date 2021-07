Dal Mas membro della Paritetica del Trentino - Alto Adige

Il senatore pordenonese di Forza Italia Franco Dal Mas è stato nominato membro della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol appena insediatasi.

“Ringrazio il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini - ha dichiarato il senatore azzurro - per aver individuato il mio nome quale componente in rappresentanza dello Stato nella commissione dei Dodici e in quella dei Sei, relativa alle competenze della provincia autonoma di Bolzano”.

“Per me - ha concluso Dal Mas - è un onore far parte di questo organismo così come l’occasione per approfondire ulteriormente un tema di straordinaria importanza come quello del regionalismo differenziato e dell’autonomia speciale”.