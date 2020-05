Dal Miur 17 milioni per l'edilizia scolastica Fvg

“Nelle casse del Miur ci sono circa 17 milioni per l'edilizia scolastica del Friuli Venezia Giulia, ma per metterli in sicurezza occorre stringere il dialogo con il ministero. Per quanto di mia competenza ho già preso contatto con la viceministra Ascani, che ha la delega all'edilizia scolastica, e sto lavorando con lei per chiudere il cerchio. Purtroppo i cambiamenti voluti dall'attuale Giunta nell'assetto degli Enti locali Fvg, dalle Uti agli Enti di decentramento regionale, complicano il percorso di assegnazione ma si può ragionevolmente puntare a un aggiustamento legislativo che tenga conto delle funzioni e non delle etichette, e al quale mi auguro collaboreranno tutti i parlamentari della regione”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd) a proposito dell'attivazione di filoni di finanziamento per l'edilizia scolastica e, in particolare, della definizione del Piano quinquennale che stanzia circa 850 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli istituti scolastici di competenza delle Province e delle Città metropolitane.

"Serracchiani la smetta di fare propaganda sulla pelle dei cittadini, fingendo di ignorare che i ritardi sulla manutenzione degli edifici scolastici altro non sono che la diretta conseguenza di sue precise scelte politiche quando guidava la Regione", replica l'assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti.

"Sorprende che, proprio nel giorno in cui è previsto un incontro tra Regione e Governo, Serracchiani decida di mettere in imbarazzo l'Esecutivo nazionale, da lei sostenuto a Roma: il problema delle risorse ferme va infatti imputato a null'altro se non alla scellerata riforma delle Uti. Un percorso fallimentare - sottolinea ancora l'assessore - che, giova ricordarlo, è stato intrapreso dalla stessa Serracchiani quando governava il Friuli Venezia Giulia".

"Il fondo prevede infatti - spiega ancora Roberti - che i beneficiari siano le Province: enti che Serracchiani ha maldestramente abolito, assegnandone le funzioni a realtà prive di corrispettivi su scala nazionale. Di qui, l'intervento della Giunta Fedriga per porre rimedio a una questione ritenuta di fondamentale importanza per la comunità regionale. Serracchiani stia dunque tranquilla - conclude l'assessore - perché, a differenza sua, non permetteremo che si verifichino ulteriori ritardi nell'assegnazione delle risorse".