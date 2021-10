Dall'1 novembre anche in Austria scatta il Green Pass al lavoro

Dall’1 novembre, anche l’Austria adotterà l’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro. Ma con alcune differenze rispetto alle regole italiane. Il certificato, infatti, servirà per le professioni nelle quali non si può escludere il contatto fisico con altre persone - ad esempio in ufficio o in mensa - ma non, ad esempio, per i camionisti che viaggiano da soli sul proprio veicolo. E nelle aziende i test resteranno gratuiti.

E’ previsto un periodo ‘transitorio’, fino al 14 novembre incluso, durante il quale chiunque non disponga di un certificato verde potrà continuate a lavorare, ma indossando sempre una maschera FFP2.

“Il 3G (ovvero vaccinazione, guarigione o test, ndr) obbligatorio sul posto di lavoro è un passo importante nella lotta alla pandemia”, ha detto il ministro della Salute, Wolfgang Muckstein. “Garantisce una migliore protezione nei luoghi dove le persone devono recarsi ogni giorno e trascorrere gran parte della loro giornata e crea anche una pianificazione aggiuntiva e una sicurezza legale per i datori di lavoro. Consente di monitorare meglio la possibile diffusione del Coronavirus e, quindi, prevenire eventuali chiusure”.

Entrambe le parti - datori di lavoro e dipendenti - sono responsabili del rispetto della misura. In caso di mancato possesso del Green Pass, il datore di lavoro dovrà pagare una sanzione di 3.600 euro e il dipendenti di 500 euro, ha annunciato il ministro del Lavoro, Martin Kocher.

"Sulla base dell'esperienza di altri Paesi – spiega ancora il ministro della Salute - con il provvedimento si auspica un aumento della copertura vaccinale della popolazione".

Con l’introduzione del Green Pass, i dipendenti saranno esonerati dall'obbligo della mascherina, con l’eccezione delle case di riposo e di cura e degli ospedali, dove resta obbligatoria. I clienti e i visitatori sono ancora tenuti a indossare una FFP2 per accedere ai servizi essenziali (come supermercati, farmacie e trasporti pubblici), nonché nelle strutture sanitarie e di cura.

Negli altri luoghi aperti al pubblico (come i negozi di vendita al dettaglio non essenziali, le agenzie di viaggio o i musei), deve essere fornito un certificato verde o deve essere indossata una maschera FFP2. In tutti gli ‘ambienti 3G’ come ristoranti, strutture ricettive, teatri o parrucchieri ed eventi, non è ancora richiesta la maschera.

La norma stabilisce anche le regole per la stagione invernale presentate: dal 15 novembre, per utilizzare gli impianti di risalita servirà il Green Pass, mentre per i locali valgono le stesse regole.

Al momento in Austria è pienamente vaccinato quasi il 62% dell'intera popolazione. L'incidenza su sette giorni del contagio è recentemente salita, raggiungendo 183 casi su 100mila abitanti, dopo essere rimasta sotto 150 per diverse settimane.