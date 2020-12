Dalla Cisl Fvg solidarietà a Giorgia Meloni

Scatenano rabbia e amarezza, all’interno della Cisl Fvg, le frasi espresse dal consigliere comunale di Remanzacco, Dario Angeli, e indirizzate all’onorevole Giorgia Meloni. “Semmai ce ne fosse ancora bisogno, oggi abbiamo l’ennesima triste conferma che la battaglia contro il sessismo è ancora tutta in salita”, commentano a caldo la segretaria della Cisl Fvg, Claudia Sacilotto e la coordinatrice della Cisl di Udine e della Bassa Friulana, Renata Della Ricca.

“Le parole utilizzate sono semplicemente vergognose: pur nella distanza dalle sue posizioni politiche, esprimiamo tutta la nostra solidarietà all’onorevole Meloni, vittima di un attacco vigliacco che non può essere in nessun modo giustificato”.

"La parità e il rispetto – commenta la Cisl Fvg, che proprio in queste settimane ha avviato un percorso di formazione e confronto sul tema del linguaggio – passano anche attraverso le parole: non sono assolutamente accettabili affermazioni come quelle espresse da Angeli, nei confronti di nessuno e che certamente non rientrano nel legittimo diritto di critica. Spiace anche che un uomo legato alle istituzioni, e che dovrebbe dare il buon esempio, si sia sentito libero di essere per un giorno un leone da tastiera, salvo poi – ma non ne avevamo dubbi! – riferire di essere stato frainteso e di aver sempre rispettato le donne. Una storia, purtroppo, sentita già tante, troppe volte e che certo non assolve chi non è in grado di assumersi le proprie responsabilità”.