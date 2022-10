Dalla Regione 4,2 milioni all'Asp Moro

"Sottoporrò all'attenzione del Consiglio regionale, nella prossima manovra di assestamento di bilancio, il finanziamento di 4,2 euro per l'azienda pubblica per i servizi alla persona Asp Moro di Codroipo per la sua attività delegata dai Comuni per il servizio sociale". Lo ha comunicato questo pomeriggio il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che ha incontrato i sindaci del Medio Friuli nel palazzo del Municipio di Basiliano affrontando la specifica tematica.

"I fondi saranno erogati per garantire ai cittadini del Medio Friuli le misure di protezione sociale previste dalle norme regionali - ha specificato Riccardi -. È il primo passo per le prosecuzione del lavoro del commissario, per la ristrutturazione del debito dell'Asp; debito che ha motivato l'intervento commissariale".

"La somma dovrà essere restituita in 30 anni - ha spiegato ancora Riccardi -, in attesa di definire un puntuale piano di rientro una volta completata la totale ricognizione da parte del commissario. Interveniamo in maniera importante per salvaguardare i diritti delle persone, gli ospiti, le loro famiglie della struttura residenziale per non autosufficienti e per mettere in sicurezza tutte le pendenze in corso. La pratica è stata concordata con tutti i primi cittadini ed è stata definita in accordo tra il commissario e la Direzione centrale salute".