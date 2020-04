Dalla Regione altri 5 milioni di euro al Fondo Protezione civile Fvg

"La Regione ha deliberato di implementare con ulteriori 5 milioni di euro il Fondo regionale per la Protezione civile impegnata a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 - annuncia l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, a margine dell'approvazione da parte della Giunta regionale della delibera che perfeziona il trasferimento di risorse, come richiesto dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi -".



"Le risorse, prelevate dal Fondo straordinario per le spese impreviste del bilancio regionale, sono destinate a sostenere l'opera della Protezione civile in questa fase di emergenza

sanitaria - ha spiegato Barbara Zilli - e attuare gli interventi necessari a garantire la salvaguardia della salute delle nostre comunità".



Un analogo trasferimento di 5 milioni di euro era stato deliberato a favore del Fondo per la Protezione civile regionale il 25 marzo scorso.