Dalla Regione nuovi fondi per Ronchi e Fogliano

Un'iniezione di denaro importante, quella decisa dalla Regione all’interno dell’emendamento sulla concertazione 2022 e presentato dall’assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti.

Ben 750mila euro quelli destinati a Ronchi dei Legionari, mentre 430 andranno a Fogliano Redipuglia.

Il contributo alla municipalità ronchese è destinato alla bonifica dall'amianto e, quindi, al proseguimento del cantiere di quello che sarà il secondo lotto della nuova scuola media Leonardo Da Vinci. “Si tratta di un contributo importante per la nostra città – ha detto il sindaco, Mauro Benvenuto - perché consente la continuazione dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola”. La giunta regionale aveva già concesso un finanziamento di 4 milioni di euro per il secondo lotto, all'interno di un progetto che prevede un costo complessivo di 6.250.000 euro.

“Un progetto, quella della nuova scuola media – ha commentato il consigliere, Antonio Calligaris - in cui la Regione crede ed ha supportato anche in questo caso, proprio per evitare un blocco dei lavori, a causa del rinvenimento di amianto ed evitare un ulteriore disagio per alunni e famiglie ronchesi e del territorio”.

430 mila euro sono destinati all'ampliamento del palasport di Fogliano Redipuglia. “Si tratta di un finanziamento – ha detto il sindaco, Cristiana Pisano - che consentirà di allungare di una campata la struttura, rendendola finalmente a norma e ne consentirà l’omologazione per tutte le serie maggiori di basket e pallavolo”. Il finanziamento si aggiunge alle somme già a disposizione del Comune, circa 960 mila euro di fondi comunali e altri contributi regionali e consentirà una progettazione ed un intervento completo di ristrutturazione, miglioramento sismico e manutenzione straordinaria, comprensivo di rifacimento del tetto, efficientamento energetico, dell’isolamento e dell’impianto di riscaldamento.

“Si tratta di un lavoro coordinato tra Regione e Comune – ha aggiunto Calligaris - per arrivare ad avere le somme a disposizione per affrontare la ristrutturazione di un complesso, edificato negli anni Settanta, di portata sovracomunale, ma che ha sempre rappresentato un grosso centro di spesa per il Comune di Fogliano Redipuglia. Una struttura che, grazie all’allargamento previsto di una campata, potrà essere finalmente utilizzata appieno dall’Aibi basket e anche dalle altre società sportive del territorio”.