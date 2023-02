Dalla Sardegna per studiare la Comunità Collinare

Ancora una volta il territorio della Comunità Collinare è punto di riferimento di importanti progetti per le sue qualità paesaggistiche, culturali, enogastronomiche e soprattutto legate alla sostenibilità.

In questa occasione, in particolare, è stato la meta di un viaggio studio, inserito all’interno di un progetto chiamato Energy Impact promosso dall’Agenzia formativa ISFORCOOP accreditata in Regione Sardegna con esperienza trentennale nel settore della formazione con il coinvolgimento di aziende che lavorano nel settore energetico e della Regione Sardegna.

Una intera settimana, dal 6 al 12 febbraio, nella quale un gruppo, composto da quattro giovani ragazzi sardi e due formatori, ha potuto visitare e apprezzare, con un ricco programma elaborato in collaborazione con PromoTurismoFvg, il territorio collinare con le sue tipicità ma in particolar modo studiandone gli aspetti che lo hanno reso un sito turistico attrattivo e all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità grazie all’ormai noto progetto Recocer che colloca la Comunità Collinare del Friuli come punto di riferimento nel settore energetico.

E, infatti, l’operazione Energy Impact ha lo scopo di promuovere percorsi formativi finalizzati alla certificazione delle competenze negli ambiti progettuali della Green & Blue Economy per quanto riguarda il settore energetico e un percorso di sostegno alla creazione di impresa, come ambiti di potenziale sviluppo economico; in particolare, all’interno del progetto è stato realizzato un percorso dal titolo Energy Start Uo che mira più nello specifico ad accompagnare i giovani partecipanti nella realizzazione della propria idea imprenditoriale, anche attraverso viaggi studio, come quello svoltosi nel territorio collinare, fino alla stesura di un Business Plan.

Fondamentali da questo punto di vista, sono le nozioni relative alle Comunità Energetiche che i partecipanti hanno potuto apprendere nell’ambito dell’incontro tenutosi venerdì 10 febbraio, presso la sede della Comunità Collinare, che ha visto la partecipazione del Direttore Generale della Comunità Emiliano Mian, del Presidente Luigino Bottoni e di PromoTurismoFvg, partner strategico per la gestione del turismo collinare, oltre ad alcuni stakeholders che hanno raccontato la loro storia ed esperienza.