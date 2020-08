Danni da cimice asiatica, subito i contributi

“Nel decreto di agosto siano inserite norme per un immediato ristoro dei danni causati a tantissimi agricoltori dalla cimice asiatica nel 2019” lo chiede Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale del Fvg per Forza Italia.

“Da oltre un anno centinaia di agricoltori aspettano i promessi contributi dello Stato per riprendersi da un flagello che l’estate scorsa in Friuli Venezia Giulia ha provocato danni a frutteti (mele, pere, pesche, ma anche fragole e kiwi) che vanno dall'80 al 100% del raccolto. Dopo le devastazioni della cimice, è stato il turno del coronavirus, il governo non può fare finta di niente: intervenga subito perché le risorse promesse giungano a destinazione accelerando l’iter delle pratiche e prevedendo che i controlli sulle domande siano fatti ex post” conclude la deputata.