Danni da cinghiali, urgente una norma di contenimento

"La Regione, quest’anno, sinora ha impegnato 1 milione 226 mila euro per la gestione della fauna selvatica, dei quali 1 milione 100 mila sono indennizzi per danni causati, soprattutto da cinghiali, a vetture e all’agricoltura. Senza considerare che numerosi proprietari dei fondi agricoli riferiscono la difficoltà nel denunciare i danni o nel successivo accertamento degli stessi. Cambiare la norma nazionale per il controllo della fauna selvatica è urgente". Lo ha detto oggi la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), illustrando nella IV commissione la proposta di legge nazionale 9, “Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”.

Piccin, prima firmataria della proposta di legge (sottoscritta anche dal capogruppo forzista Giuseppe Nicoli), ha spiegato come punti a modificare l’articolo 19 della legge quadro del 1992, prevedendo per il Friuli Venezia Giulia quanto già contemplato per le Province autonome di Trento e Bolzano. Ovvero che "l’attuazione dei piani di abbattimento", ha continuato Piccin, "possa essere effettuata anche da cacciatori soci alle Riserve di caccia, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Senza questa modifica è impossibile – ha sottolineato Piccin – che le Regioni possano derogare alla norma statale, neppure se con competenza diretta in materia venatoria. Senza intervenire a livello nazionale, le Regioni continueranno ad avere le mani legate dinanzi a un problema che sta assumendo proporzioni enormi".

L’emergenza, come ha messo in evidenza la consigliera, sta soprattutto in specie di cinghiali sempre più prolifiche e voraci, che si adattano a qualsiasi ambiente. "Oltre al problema economico, che riguarda l’agricoltura, c’è quello della sicurezza stradale", ha continuato Piccin, mettendo in luce quanto la gestione della fauna selvatica costi alle casse regionali.

"Quest’anno, al 9 settembre – ha precisato - sono stati impegnati sinora 1 milione 226 mila euro, dei quali, per indennizzo di danni (soprattutto di cinghiali), circa 960 mila per veicoli di famiglie, imprese e altre categorie e circa 145 mila per l’agricoltura. E quest’ultima voce – ha concluso - non tiene conto di mancate denunce per difficoltà legate alla loro presentazione o agli accertamenti".