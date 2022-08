David Dell’Ominut nuovo coordinatore della Lega Giovani Fvg

David Dell’Ominut è il nuovo coordinatore della Lega Giovani Friuli Venezia Giulia; termina, dopo quattro anni, il mandato del goriziano Andrea Tomasella.

“Ricevo il testimone in un momento caldissimo per la politica italiana, fin da subito occorre continuare a lavorare in vista dell’importantissimo appuntamento delle elezioni politiche del 25 settembre”. Questo il commento di David Dell’Ominut, nominato neo coordinatore regionale della Lega Giovani ieri in piazza Libertà a Udine, alla presenza del coordinatore Federale, Luca Toccalini, del segretario regionale della Lega, Marco Dreosto, della Sottosegretaria di Stato alla transizione ecologica Vannia Gava, del Senatore Mario Pittoni, del Sindaco di Udine Pietro Fontanini, del Sindaco di San Daniele del Friuli Pietro Valent, del Sindaco di San Giorgio della Richinvelda Michele Leon e di diversi giovani arrivati dalle province del Friuli Venezia Giulia.

David Dell’Ominut è nato il 24/03/2000, Consigliere comunale a Latisana e studente di Giurisprudenza all’Università di Trieste.

“Sono tanti gli appuntamenti in programma sul territorio nel breve periodo – continua il neo coordinatore – penso ad attività da svolgere nelle località turistiche per avvicinare nuovi giovani e anche a Pontida il 18 settembre”.

“Un sentito ringraziamento lo rivolgo a Luca Toccalini, così come all’ex coordinatore regionale, Andrea Tomasella, per la fiducia che hanno in me riposto. Il mio impegno – conclude David Dell’Ominut – sarà rivolto affinché il nostro movimento continui ad essere un punto di riferimento per tutte le formazioni politiche giovanili del Friuli Venezia Giulia”.