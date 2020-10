David Sassoli in quarantena, slitta la visita sul Vajont

Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli è in quarantena. La misura preventiva cui è stato sottoposto ha costretto al rinvio, a data da destinarsi, della sua visita per commemorare il 57esimo anniversario del Disastro del Vajont. L'evento era in programma sabato 10 ottobre e avrebbe visto anche l'intervento del presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

Confermate, comunque, le celebrazioni organizzate dalle amministrazioni comunali di Erto e Casso, Vajont e Longarone per onorare la memoria delle oltre duemila vittime, morte dopo essere state travolte dalla massa d'acqua sollevatasi in seguito alla frana del monte Toc.