David Sassoli in visita nel Friuli Occidentale

E’ un autentico colpaccio mediatico quello che l’europarlamentare della Lega, Marco Dreosto, ha portato a termine nelle ultime ore per la “sua” Spilimbergo: l'1 ottobre il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, sarà, infatti, in visita ufficiale alla cittadina.

La tappa spilimberghese prevede anche qualche ora di permanenza tra un volo e l’altro e una capatina alla scuola del mosaico. Qui la delegazione sarà accolta dal sindaco Enrico Sarcinelli e dal presidente dell’istituto, Stefano Lovison. Poi, sempre nella mattinata di venerdì, Sassoli e Dreosto si sposteranno a Vajont dove è in agenda la commemorazione del disastro del 9 ottobre 1963.

Nel municipio si ricorderà anche il recente cinquantesimo anniversario di istituzione del Comune, staccatosi da quello di Erto e Casso il 10 luglio del 1971. La prima cittadina Lavinia Corona farà gli onori di casa accompagnando l’esponente di Bruxelles a toccare con mano quello che viene ritenuto “un esperimento sociale e architettonico prima che un paese costruito dal nulla per ospitare gli sfollati dell’omonima tragedia”.

Infine il corteo salirà alla diga di Erto e Casso. Qui, nell’anfiteatro naturale della frana del monte Toc dove è stata realizzata la chiesa di “Sant’Antoni del Colomber”, è previsto un momento religioso con il Vescovo di Concordia – Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini. La cerimonia terminerà con i discorsi di saluto del sindaco Fernando Carrara, di Sassoli e dello stesso Dreosto, delegato dallo stesso staff presidenziale all’organizzazione della giornata in Friuli.

La visita si sarebbe dovuta tenere lo scorso anno ma un caso di positività covid a Bruxelles sospese il viaggio poche prima della partenza. In quell’occasione Sassoli convocò nel proprio ufficio il deputato spilimberghese per garantire che si trattava solo di un rinvio. Vista l’importanza dell’evento, è quasi certo che i governatori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, rispettivamente Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, partecipino in prima fila alle commemorazioni della sciagura.

Ma da ieri sera c’è un’ulteriore novità a rendere ancor più articolata la manifestazione: il 3 e 4 ottobre i Comuni di Vajont e Erto e Casso andranno entrambi alle urne per le amministrative. Quelli di Corona e di Carrara saranno, quindi, gli ultimi interventi ufficiali prima che sul loro rinnovo di mandato siano chiamati a pronunciarsi gli elettori.