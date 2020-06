David Sassoli renderà omaggio alle vittime del Vajont

Il 10 ottobre 2020, il ricordo della tragedia del Vajont avrà un valore particolare. A rendere omaggio alle 1.917 vittime, infatti, ci sarà il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Lo rende noto l'europarlamentare friulano Marco Dreosto (Lega) che, a febbraio, aveva sollecitato la presenza di un alto rappresentante dell’Unione Europea. Da quel lontano 9 ottobre 1963, infatti, nessun esponente del Governo continentale aveva mai dimostrato solidarietà e vicinanza alle popolazioni di Erto e Casso e Longarone con la propria presenza.

“Oggi, nel corso di un positivo meeting, il Presidente Sassoli, che ringrazio, mi ha confermato la disponibilità dell'istituzione europea da lui rappresentata di visitare, in occasione dell'anniversario di ottobre, i luoghi della tragedia del Vajont”, scrive Dreosto.

I dettagli della giornata saranno resi noti nelle prossime settimane, nella speranza che l’emergenza Covid-19 sia rientrata e non comprometta l'appuntamento. "Va evidenziato che la data del 10 ottobre era segnata in agenda del Presidente da ben prima dello scoppio della pandemia, segno di una forte sensibilità alla nostra proposta", ha commentato Dreosto. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione anche da Fabiano Filippin che, da più di dieci anni, stava lavorando per raggiungere l’obiettivo, e da tutta la comunità locale.

LA TRAGEDIA. Erano le 22.39 del 9 ottobre 1963, quando dalle pendici settentrionali del monte Toc si staccò una frana che crollò sul bacino artificiale sottostante, provocando un'onda che portò morte e silenzio in tutta la valle.

Una drammatica ricorrenza, alla quale anche la Regione Fvg rende omaggio, grazie all'istituzione, a giugno 2019, della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria Vajont", proposta dal capogruppo del Pd Sergio Bolzonello e poi condivisa dagli esponenti di tutti i Gruppi in Aula che hanno sottoscritto il provvedimento, facendone così una legge espressione dell'intero Consiglio regionale.