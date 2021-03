Decine di copertoni e rifiuti a pochi passi dall’Isonzo

“Ho segnalato alla Polizia locale e agli assessori comunali referenti un’ulteriore area di Gorizia colpita dall’abbandono abusivo di rifiuti, in particolare da un’ingente quantità di copertoni usati, sacchi neri colmi di immondizia e rifiuti di ogni genere”. Lo afferma il consigliere comunale della Lega, Andrea Tomasella, in proposito alla segnalazione inviata per diversi nuovi abbandoni abusivi di rifiuti presso via dei Porci, non distante dall’ex centro raccolta rifiuti di via Brigata Sassari.

“Non più tardi di due settimane fa – continua l’esponente del Carroccio – ho inviato una lettera al Prefetto esprimendo forte preoccupazione per diversi casi di rifiuti abbandonati sul monte Calvario e auspicando un deciso intervento da parte delle Istituzioni per risolvere tale criticità. Purtroppo diventa evidente che il fenomeno è diffuso anche in altre zone della città”.

“Ringrazio i cittadini per avermi segnalato tali episodi di inciviltà e che, come il sottoscritto, sono fortemente preoccupati per le condizioni di degrado e di pericolosità sanitaria ed ecologica che potrebbero verificarsi. L’auspicio – conclude Tomasella - è che si possa intervenire con le verifiche del caso e ripristinare lo stato di decoro dell’area”.