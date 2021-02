Decreto Covid, stop agli spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo

Dopo un fine settimana di confronto tra le Regioni e con il Governo, ha preso forma questa mattina il primo Decreto Covid dell’Esecutivo Draghi. La prima misura è una conferma, ovvero la proroga dello stop (in scadenza il 25 febbraio) allo spostamento tra Regioni fino al 27 marzo.

Ci si potrà spostare oltre i confini regionali (con autocertificazione) per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 27 marzo, nelle zone rosse, non sono consentite le visite nelle abitazioni private, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Gli spostamenti a casa di amici o parenti restano, invece, consentiti, tra le 5 e le 22, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

A quanto si apprende, anche la ‘mappa dei colori’, ovvero la divisione del Paese sulla base dei parametri, dovrebbe essere prorogata ma, sulla scorta della richiesta di molte Regioni, non è esclusa una revisione dell’algoritmo.